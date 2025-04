Le 'Chiavi dell’Aldilà', quando l’eredità di famiglia è.. un inaspettato passaggio

Uno spettacolo per ridere, ma anche riflettere. Che inizia da una veglia funebre e finisce inesorabilmente in una serie di situazioni surreali, a metà strada tra il destino e la follia. E’ questo il biglietto da visita de “Le Chiavi dell’Aldilà”, che la compagnia Contrad’Arte porterà in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino domenica 4 maggio 2025 (ore 18, replica ore 21).

Lo spettacolo, ispirato dall’omonimo romanzo “Le chiavi dell’Aldilà” (primo libro della trilogia de “Le cronache dell’ALdiverso”, scritto da Michele Cucchiara che ha curato anche la sceneggiatura) è prodotto dall’associazione Trivia Aps, e si presenta come un musical nel quale ci si tiene alla larga da temi abusati come amore, tradimenti, rose rosse e cuori palpitanti, trascinando lo spettatore in un viaggio che lo condurrà in quattro regni ultraterreni dove potrà incontrare Cleopatra che si lamenta dei cliché, Marilyn Monroe in crisi di identità, oppure Cesare che ha ancora il broncio per Bruto.

Ancora, sarà possibile imbattersi in personaggi un po’ bizzarri, come due fratelli gemelli, un nonno alquanto originale, una strega abituata alle solite apparizioni. Così, tra una battuta pungente e un incontro assurdo, ci si troverà di fronte a domande esistenziali, scelte impossibili, colpi di scena da lasciare a bocca aperta (che magari faranno cadere anche qualche lacrimuccia).

“Lo spettacolo di domenica – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – si presenta come un mix avvincente di teatro, musica, danza e tanto divertimento. Un musical teatrale - che sotto la regia di Contrad’Arte e in modo particolare di Michele Cucchiara – vede la collaborazione con alcune associazioni del nostro territorio coinvolgendo ben ottanta interpreti e attori che si alterneranno sul palcoscenico del teatro, a conferma di una passione per il teatro diffusa e partecipata, che a Castelfiorentino vanta radici antiche e che come Amministrazione continueremo a incoraggiare”.

Lo spettacolo (il sesto della Compagnia Contrad’Arte) gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di danza Obiettivo Danza, l’Auser Filo Argento, il Circolo Arci Praticelli, le Notti Magiche.

Sono ancora disponibili biglietti acquistabili direttamente presso la biglietteria del teatro (orario apertura: martedì e giovedì 17.00-19.00, sabato 9.30-12.30; tel. 0571.638442)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

