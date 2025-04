Le modifiche alla viabilità a Sovigliana per il 'Viale in festa'

In occasione dell’edizione 2025 di “Viale in festa”, la manifestazione organizzata da Anva e Confesercenti per domenica 4 maggio, Viale Togliatti e Via Leonardo Da Vinci, a Sovigliana, saranno interessati da alcuni provvedimenti di modifica alla viabilità, come previsti dall’ordinanza n. 68 del 29 aprile 2025.

Nello specifico, il tratto compreso dall’intersezione di Via Leonardo da Vinci con Via della Commenda all’intersezione di Viale Togliatti con Via R. Sanzio (rotatoria del Bar Leonardo) sarà interdetto al traffico veicolare dalle 6.30 alle 23 di domenica 4 maggio; sullo stesso tratto e nel medesimo periodo sarà vietata la sosta.

Su Via Marconi verrà istituito un doppio senso di marcia per consentire l’accesso ai residenti.

Per chi proviene da Empoli, in direzione Vinci, il traffico è deviato sulle vie Sanzio, Grocco, Galilei, Volta e Comunale; all’inverso, per chi da Vinci si dirige a Empoli, il traffico è deviato sulle vie Turati, della Costituente, Empolese e Cesare Battisti.

Infine, tutti gli accessi su Viale Togliatti, nel tratto interessato dalla manifestazione e dalla mostra-mercato siano chiusi con transenne.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

