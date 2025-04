Lutto nella sanità toscana, muore il chirurgo oncologico fiorentino Renzo Marinelli

“Piango l’amico, ma anche il medico stimato, competente e appassionato che è stato un sicuro punto di riferimento per tante famiglie. In questo momento di grande dolore mi stringo ai familiari e a tutti i suoi cari”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, esprime così il suo cordoglio per la scomparsa di Renzo Marinelli, chirurgo oncologico fiorentino.

“Voglio anche sottolineare – continua Giani – la sua passione per l’arte e la cultura: Renzo è stato una persona di grande ricchezza umana e intellettuale e così lo ricorderanno tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato”.

Fonte: Regione Toscana