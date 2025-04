Operatore ecologico aggredito a Poggibonsi, ferma condanna di Comune e Sei Toscana

Un operatore ecologico impegnato in lavori in un sottopasso a Poggibonsi è stato aggredito da un passante. A denunciare l'accaduto è Sei Toscana, l'ente di gestione dei rifiuti che insieme al Comune di Poggibonsi esprime "ferma condanna per l’episodio di violenza" avvenuto questa mattina. Secondo quanto ricostruito due operatori erano impegnati nell'intervento di pulizia e igienizzazione del sottopasso che collega a piazza Mazzini quando, durante le operazioni con macchina a vapore, si è avvicinato un uomo per attraversare l'area. "Invitato cortesemente ad attendere il termine delle attività, così da garantire il passaggio in condizioni di sicurezza, per tutta risposta - prosegue la nota di Sei Toscana - l’uomo ha colpito uno degli operatori con un pugno al volto, per poi allontanarsi rapidamente".

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine e il personale sanitario che ha portato l’operatore al pronto soccorso locale per le cure del caso. "Un atto grave e inaccettabile, che colpisce un lavoratore mentre svolge un servizio pubblico importante per il decoro e la vivibilità della città. Sei Toscana e il Comune ribadiscono con forza che nessuna forma di aggressione o intimidazione può essere tollerata nei confronti di chi ogni giorno opera con impegno e responsabilità per il bene della collettività" si legge ancora nella nota.

"Siamo vicini al lavoratore coinvolto – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – e condanniamo con fermezza questo atto di violenza. Gli operatori svolgono ogni giorno un lavoro prezioso e meritano rispetto e tutela. Chi opera per il bene della comunità deve poterlo fare in sicurezza e con la serenità che il proprio lavoro merita".

"Ci siamo immediatamente accertati delle condizioni del lavoratore a cui abbiamo portato la nostra vicinanza – dice la sindaca Susanna Cenni –. Assistiamo purtroppo e non senza preoccupazione ad un crescente uso di aggressività nei linguaggi e nei comportamenti. Quel che è accaduto non è tollerabile e auspichiamo che l’aggressore sia presto individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni".

Sei Toscana e l’Amministrazione comunale "stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e sono in costante contatto per essere aggiornati sulle condizioni di salute dell’operatore, al quale va tutta la vicinanza e il sostegno. Un ringraziamento particolare viene rivolto alle autorità intervenute per la tempestività e la professionalità dimostrate".