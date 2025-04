Partecipa un PO’, al via il percorso di partecipazione per il futuro di Castelfiorentino

Come sarà il futuro di Castelfiorentino? Su quali spazi pubblici si potrebbe intervenire? Come migliorare la mobilità o valorizzare il paesaggio? A queste e altre domande cerca di rispondere il nuovo Piano Operativo Comunale, lo strumento urbanistico che, nei prossimi anni, definirà nel dettaglio gli interventi possibili per la trasformazione e la tutela del territorio.

Per costruirlo insieme alla popolazione e ai portatori di interesse locali, l’Amministrazione Comunale propone ai cittadini “Partecipa un PO”, un percorso di informazione, ascolto e coinvolgimento, progettato e animato con il supporto di Sociolab, cooperativa e impresa sociale esperta di partecipazione.

Il Piano Operativo (PO) traduce in azioni concrete le strategie individuate nel Piano Strutturale e si concentra su aspetti rilevanti per la vita quotidiana: dalla rigenerazione urbana all’organizzazione dei servizi, dalla viabilità al verde pubblico, dalla valorizzazione dei centri abitati alle prospettive per le aree agricole e produttive.

"Vogliamo che il futuro di Castelfiorentino sia progettato insieme ai cittadini e alle cittadine – ha osservato la Sindaca, Francesca Giannì - le scelte del Piano Operativo incidono su temi fondamentali per chi vive quotidianamente il nostro territorio: servizi, attrezzature collettive, viabilità, spazi pubblici e verde. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere un percorso strutturato di partecipazione che raccoglierà contributi preziosi dalla comunità".

Il percorso si aprirà nel mese di maggio e si svilupperà fino all’estate attraverso varie attività pensate per raggiungere pubblici diversi, con l’obiettivo di rendere i temi urbanistici accessibili anche ai non addetti ai lavori. Durante il mese di maggio, le facilitatrici e i facilitatori di Sociolab saranno presenti nelle piazze, nei mercati e nei luoghi di aggregazione per incontrare la cittadinanza, distribuire materiali informativi e supportare le persone nella compilazione del questionario online, accessibile da smartphone e pensato per raccogliere indicazioni sui principali temi di discussione.

Le postazioni di ascolto (in parte fisse, in parte itineranti) saranno allestite in queste date: mercoledì 7 maggio (12.30-13.30/15-18) uscita Istituto Enriques e zona sportiva (viale Roosvelt); giovedi 8 maggio (16-19): pressi Piazza Gramsci e dintorni; mercoledì 14 maggio (16-19): Piazza Grandi, pressi di Piazza Gramsci e dintorni; venerdì 23 maggio (16-19): vie interessate dal festival Incanti & banchi; sabato 24 maggio (10-13): mercato Piazza Gramsci e Piazza Kennedy

Il 5 giugno è inoltre previsto un laboratorio multitavolo rivolto ad abitanti e portatori di interesse. Un’occasione per confrontarsi in maniera costruttiva sulle sfide più urgenti e contribuire alla definizione degli indirizzi strategici del nuovo Piano Operativo.

Per orientarsi tra i temi e le attività proposte, è disponibile online anche una guida alla partecipazione, consultabile anche da telefono, che illustra in modo accessibile i temi centrali e le principali domande aperte per il futuro di Castelfiorentino. La guida rappresenta uno strumento essenziale per comprendere le questioni in gioco e partecipare in modo informato al processo decisionale.

Garanzia di trasparenza. Il percorso sarà affiancato dalla Garante dell’informazione e della comunicazione, la dott.ssa Ilaria Dainelli, che assicurerà correttezza e trasparenza nella diffusione delle informazioni e promuove il diritto alla partecipazione come previsto dalla normativa regionale.

Tutte le informazioni, i materiali e le date degli appuntamenti saranno pubblicati sul sito del Comune e aggiornati sui canali social istituzionali. Per richieste e segnalazioni è possibile scrivere a partecipaunpo@comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa