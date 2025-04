Pedaggio in Fi-Pi-Li, Sbragia (FI): "La Regione faccia un passo indietro"

Sono rimasto “politicamente colpito” da un articolo di stampa in cui il nostro Presidente della Regione Toscana ha inaugurato un modesto ampliamento di una uscita nel fiorentino della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e nello stesso tempo ha sostenuto la necessità di una messa a pedaggio della nostra superstrada. Circa un chilometro di viabilità è stato sistemato dalla Regione Toscana sul totale dei quasi novantanove che conta tutta l'arteria stradale nel suo sviluppo completo. Probabilmente, formulo un “ipotesi politica comparativa”, l'intera FiPiLi potrà essere completata con tempi biblici se pensiamo che allo svincolo di Santa Croce sull'Arno ci sono voluti 15 anni per riattivare l'illuminazione. Potrebbe essere utile anche ricordare che poco più di un chilometro di strada sistemata è la stessa distanza che separa l'Aeroporto di Pisa Galilei dalla Stazione FS Centrale. Vorrei far tornare alla mente di tutti che la città di Pisa e il suo Aeroporto erano già collegati ferroviariamente tra di loro ma con una scelta politica tutt'altro che condivisibile venne eliminata la tratta ferroviaria esistente per ricostruirla al costo che tutti conosciamo per essere nuovamente collegato al centro di Pisa con una rotaia chiamata Pisamover S.p.A che nei fatti ha riportato tutto al punto di partenza, ferrovia era, ferrovia è tornata: non serve aggiungere altro, i fatti sono alla portata di tutti. Il Partito Democratico si sta dimostrando a nostro avviso il partito di una nuova “tassa indiretta” se continuasse a sostenere l'introduzione del pedaggio selettivo in FiPiLi e il messaggio ormai è chiaro: votare il centrosinistra alle imminenti elezioni regionali toscane 2025 equivale a votare e sostenere l’introduzione di questa nuova tassa a cui noi ci opporremo in tutte le sedi. E pensare che durante la pandemia il mondo della logistica e del trasporto erano considerati composti da eroi buoni che con la loro abnegazione rifornivano i nostri centri commerciali di derrate alimentari offrendo beni e servizi ai cittadini. Oggi la politica pare essersi dimenticata di loro e quello che hanno fatto in quel periodo e sembra invece considerarli politicamente il bancomat a cui attingere per la sistemazione di una arteria stradale, con il loro portafogli e con quello delle comunità locali che pagheranno gli inevitabili aumenti di prezzi di servizi e beni. Si avvicina il primo maggio, la festa dei lavoratori e introdurre una nuova “tassa indiretta” non sarà di sostegno al mondo del lavoro, dell'occupazione, del trasporto, dei bus turistici, dell’Aeroporto di Pisa e della logistica Toscana.

Roberto Sbragia – Consigliere provinciale Forza Italia Provincia di Pisa

