Poggianti presiede per la prima volta il consiglio comunale: "Un onore rappresentare la Città in due momenti storici"

“Un onore rappresentare la Città in due momenti così intensi e storici”

Il Vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli e Capogruppo del Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti, ha presieduto per la prima volta l’Aula nell’intera seduta del 29 aprile, tra la commemorazione di Papa Francesco e l’80° della Liberazione

Martedì 29 aprile 2025 si è tenuta una seduta del Consiglio comunale di Empoli di particolare rilevanza, che ha visto per la prima volta Andrea Poggianti, Presidente del Consiglio comunale, presiedere direttamente i lavori dell’Aula e rappresentare il cordoglio della Città in due momenti storici.

“In qualità di Presidente ho avuto l’onore di guidare la seduta in prima persona, proprio in occasione di due momenti altamente simbolici e carichi di significato: la commemorazione della scomparsa di Papa Francesco, figura di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo nei suoi 12 anni di pontificato, e la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione, fondamento della nostra democrazia repubblicana.

Presiedere l’Aula per la prima volta in questi due passaggi storici è stato per me un privilegio che porto con orgoglio anche per la mia storia politica personale: due volte candidato sindaco per il centrodestra empolese e nove anni di impegno come capogruppo e consigliere comunale di opposizione. Oggi, rappresentare la seconda carica istituzionale della città di Empoli in una seduta così intensa e partecipata è motivo di profonda gratitudine e rinnovato impegno.

Durante la seduta, non sono mancati momenti di confronto acceso tra il Sindaco e alcuni gruppi di opposizione. Con senso di responsabilità istituzionale, ho diretto e moderato il dibattito nel rispetto del ruolo di garanzia che compete al Presidente del Consiglio comunale, assicurando il regolare svolgimento dei lavori dell’Assemblea.

Ringrazio tutti i consiglieri comunali per la loro presenza e il contributo offerto, nella consapevolezza che valori come la memoria, la libertà, la giustizia e il rispetto delle istituzioni restano il fondamento della nostra convivenza.”

