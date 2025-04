Cosa fare per il ponte del 1° maggio: Eventi in Toscana tra musica, cultura e natura

In occasione della Festa dei Lavoratori, la Toscana si prepara ad accogliere una serie di iniziative per tutti i gusti: dalla musica all'artigianato, dalla natura alla cultura. Di seguito una breve rassegna degli eventi che caratterizzeranno il 1° maggio nelle diverse località della regione.

Ponte del Primo Maggio nel Fiorentino

Mostra internazionale dell'Artigianato a Firenze - MIDA89

Dal 25 aprile fino al 1° maggio, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà MIDA 89, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, con 530 eccellenze del 'saper fare' provenienti dall'Italia e da 32 paesi. L'evento offre un'esperienza multisensoriale che spazia dall'abbigliamento e accessori all'artigianato artistico, design, oreficeria e enogastronomia. Tra le iniziative, ci saranno laboratori, cooking show e visite guidate, tutte su prenotazione. Il programma include attività come il laboratorio di restyling di cappelli e la creazione di anelli, oltre a showcooking e tour della Fortezza.

Concerto gratuito in Piazza a Calenzano

Il 1° maggio, in piazza Vittorio Veneto a Calenzano, si terrà un concerto gratuito organizzato dal Comune con la Scuola di musica e VAB Calenzano. Dalle 15 si esibiranno le band Crystal Sheep, LadyVoice e Sir Rick Bowman, mentre alle 21 la Faberband tributerà Fabrizio De André.

Maggio in festa al Museo di Gonfienti a Campi Bisenzio

Il Museo Archeologico di Gonfienti propone una serie di eventi speciali in occasione di Maggio in Festa, con iniziative per tutti. Il 4 maggio, in occasione della Domenica Metropolitana, l’ingresso sarà gratuito dalle 15.00 alle 19.00. Il 10 maggio si terrà il laboratorio "Lettera del passato" per bambini, mentre il 15 maggio è previsto un laboratorio di letture per bambini dai 3 ai 7 anni. Il 17 maggio, durante la Notte dei Musei, il museo resterà aperto fino alle 23:00 con ingresso simbolico di 1 euro, e offrirà visite guidate e sorprese. Il 24 maggio, visite speciali in lingua madre chiuderanno il ciclo, in un incontro interculturale. Montopoli

Ponte del Primo Maggio nell'Empolese-Valdelsa

Concerti live, cibo e divertimento al parco di Serravalle a Empoli

Dal 1° al 4 maggio 2025, al parco di Serravalle di Empoli, l'associazione Jump Live organizza 'La Braciata', un evento con grigliate, musica e intrattenimento per tutte le età. Ogni giorno ci saranno spettacoli, magia, burattini, dj set e la partecipazione di mascotte come Topolino, Minnie e Peppa Pig. L'ingresso è libero, con attività per grandi e piccini.

Corteo Cgil, Cisl e Uil nel centro di Empoli - per un lavoro più sicuro

Si ricorda che, a partire dalle 9.30 da Piazza Don Minzoni, partirà un corteo unitarioCGIL, CISL e UIL, che si concluderà in Piazza della Vittoria con il comizio di Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana. Il corteo sarà aperto dai lavoratori del settore della moda, che sta affrontando una profonda crisi.

Primo maggio, e non solo, a Vinci

Il 1° maggio, Vinci celebra il 41° Primo Maggio all'Apparita con eventi dedicati al volo, tra cui un corteo di trattori, musica, giochi e una gara delle torte, seguito da un pranzo. Domenica 4 maggio si terrà il 'Viale in festa' a Sovigliana, con mercatini e negozi aperti. Sempre il 4 maggio, il Cammino di Santo Sano propone un trekking storico sui sentieri di Vinci, con partenza alle 14:45 da Piazza della Libertà. Le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio.

Primo maggio al Museo Leonardiano di Vinci

Il Museo Leonardiano di Vinci offre un ricco programma di eventi per il mese di maggio, tra laboratori, visite guidate e focus tematici. Tra le attività principali, il laboratorio 'Come l'acqua, così l'aria' per famiglie il 1° maggio, e il laboratorio 'Leonardo pittore' per adulti sempre il 1° maggio. In programma anche focus su Leonardo e la pittura e le macchine il 2 maggio, e il laboratorio 'Lo sguardo di Leonardo' per famiglie e adulti. Le attività sono accessibili con il biglietto d'ingresso al museo.

Ponte del Primo maggio nel Cuoio

Camminata nella via Francigena a Castelfranco di Sotto

Il 1° maggio a Castelfranco di Sotto, in località Galleno, si terrà un evento immersivo nella natura e nella storia locale, con una camminata lungo la Via Francigena, un 'pranzo contadino' e una passeggiata nei boschi delle Cerbaie. L'iniziativa, adatta a tutte le età, promuove il valore del lavoro e la riscoperta del patrimonio storico e ambientale.

Aperture straordinarie dei musei a San Miniato

Dal periodo di Pasqua al 1° maggio, i musei civici di San Miniato offrono aperture straordinarie e eventi speciali. La Rocca di Federico II, il Museo della Memoria e il Museo di Palazzo Comunale saranno aperti con orario 10-18. L'area archeologica di San Genesio è visitabile con prenotazione obbligatoria. In occasione dell'80° anniversario della Liberazione, ci saranno iniziative gratuite, tra cui la presentazione del quadro 'Tra due fuochi opposti' e l'opera 'Toccami' dedicata alle Donne Resistenti. Inoltre, il 29 aprile è previsto uno spettacolo teatrale.

Mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato a San Miniato

Come ogni prima domenica del mese, torna l'appuntamento con il mercatino del piccolo antiquariato e artigianato nel centro storico di San Miniato. Per tutta la giornata di domenica 4 maggio, sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo e curiosità.

Terza edizione di 'Montopoli in Fiore' nel borgo di Montopoli in Val d'Arno

Domenica 4 maggio 2025, il centro storico di Montopoli in Val d’Arno si trasformerà in un giardino a cielo aperto con 'Montopoli in Fiore', una giornata interamente dedicata alla bellezza dei fiori e alla loro dimensione culturale. In programma mostre, musica, laboratori creativi, visite guidate e spettacoli per tutte le età, tra infiorate, decorazioni artigianali e installazioni realizzate a mano. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Arco di Castruccio con il patrocinio del Comune e la partecipazione di numerose realtà del territorio. Ingresso libero.

Ponte del Primo maggio nel Pisano

'Star Wars Event' a Pisa, appuntamento imperdibile per gli appassionati di Star Wars

Torna a Pisa lo 'Star Event', l’appuntamento dedicato al mondo di Star Wars, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio tra Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo. In occasione dello Star Wars Day, la IX edizione porterà in città parate, combattimenti coreografici, laboratori per bambini, cosplay, fan film e un flash mob con spade laser.

Festa del primo maggio a Lari

Torna a Lari la Festa del Primo Maggio organizzata dall’associazione La Rossa: concerti, mostre, dibattiti e tanto altro, il 1° maggio nel centro storico. Tra gli eventi, musica con La Balotta Continua e Lou Tapage, il dibattito sul lavoro, e attività per bambini. L'iniziativa è totalmente gratuita e eco-sostenibile, realizzata grazie ai volontari. Partecipa anche alla raccolta fondi per il progetto 'Una casa per La Rossa'.

Primo maggio nel Lucchese

Concertone a Capannori con Alex Britti

Dal 30 aprile al 2 maggio, Capannori si appresta a vivere tre giorni all’insegna della musica, della condivisione e del divertimento in occasione della Festa del Lavoro. Il 1° maggio si terrà il Concertone con Mida, Eliza G e Alex Britti, mentre il 2 maggio si esibiranno i Vintage 80. Il 30 aprile si aprirà con il contest 'Talenti in Scena' e l'energia di 'Balla Italia'.

