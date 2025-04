Problemi con tecnologia e digitale? Niente paura, c'è il Punto Digitale Facile: tre le sedi a Empoli

Ridurre il divario digitale, anche a Empoli si può. Il merito è dei tre P.D.F. nell'Empolese. Ma non pensate ai documenti che si trovano nel computer o nel telefono, P.D.F. sta per Punto Digitale Facile. Facile perché qua si trovano assistenza e formazione gratuite per utilizzare al meglio i servizi e le tecnologie digitali: dai computer, ai tablet, ai cellulari.

Sono tre gli spazi dedicati in città, il P.D.F. a Empoli ha sede sia all'URP in via Giuseppe del Papa, 57 sia a Casa Barzino in via Barzino, 1, sia al Centro Giovani di Avane in via Magolo, 32. Sono tutti e tre gestiti dagli operatori della Cooperativa Il Piccolo Principe.

E così come il P.D.F. può contenere una miriade di informazioni, il Punto Digitale Facile racchiude moltissime possibilità e potenzialità. Tutte per chi magari ha meno dimestichezza con la tecnologia e ha bisogno di una mano, una mano preziosa, dai cosiddetti Facilitatori Digitali.

Si può attivare la Carta d'identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma è anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni dei P.D.F. rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d'identità elettronica).

I Pdf sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Per contattare i P.D.F. gestiti dalla Cooperativa Il Piccolo Principe ci si può rivolgere a 0571 82403 o 334 834 3218 o scrivere a pdf@web.ilpiccoloprincipe.coop

Il punto all'URP in comune è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. A Casa Barzino è aperto da lunedì al giovedì 9-14 e il venerdì 9-13. Quello di Avane invece apre dalle 17 alle 19 il lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 il martedì e venerdì.