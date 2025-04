Timenet approva il bilancio 2024: utile netto a 1,3 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Franco Iorio Presidente e Amministratore Delegato di Timenet S.p.A., ha commentato: “Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti che confermano la solidità delle strategie adottate e la capacità della nostra organizzazione di crescere con costanza. Questo traguardo è il frutto di un lavoro quotidiano fondato su elementi chiave: l’elevato livello di fidelizzazione dei Clienti, un’attività commerciale portata avanti con coerenza e continuità, la coesione interna e la condivisione degli obiettivi, oltre alla volontà di evolversi costantemente attraverso percorsi di formazione e aggiornamento. La fiducia che i Clienti continuano a riporre in noi, unita alla collaborazione con Partner tecnologici di valore e alla dedizione delle nostre persone, ci permette di affrontare con determinazione le sfide di un mercato in continua evoluzione. Guardiamo al futuro con ottimismo, certi che le sinergie costruite nel tempo ci consentiranno di offrire soluzioni sempre più innovative e di qualità. A tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso va il nostro più sentito ringraziamento. Rinnoviamo con convinzione il nostro impegno a crescere con visione e responsabilità, anche attraverso strumenti concreti come il Bilancio di Sostenibilità, che abbiamo redatto per la prima volta come segno tangibile della volontà di rafforzare la trasparenza e definire con chiarezza i nostri obiettivi di lungo periodo.”

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2024

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2024 raggiunge Euro 13,6 milioni, registrando un incremento del 7,3% rispetto all'esercizio precedente (Euro 12,7 milioni). L’incremento conferma la capacità della Società di proseguire nel proprio percorso di crescita organica, sostenuto da un’intensa attività di acquisizione di nuovi clienti e di valorizzazione dell’offerta attraverso operazioni di upselling, rese possibili anche grazie al contributo costante dei partner tecnologici.

L’EBITDA si attesta a Euro 2,5 milioni nel 2024, con un incremento del 14,4% rispetto all’esercizio precedente. Questa performance evidenzia l’efficacia della politica aziendale focalizzata sull’espansione della clientela, sull’offerta di servizi a maggior valore aggiunto e su un’attenta gestione dei costi relativi ai servizi acquistati e al personale interno. L’EBITDA Margin passa dal 17,2% dell’esercizio 2023 al 18,4% al 31 dicembre 2024

L’Utile Netto è pari a Euro 1,3 milioni in crescita del 23,2% rispetto a Euro 1,1 milioni registrati al 31 dicembre 2023.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data 2 ottobre 2024 Timenet ha comunicato la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità (ESG), redatto su base volontaria con riferimento al 31 dicembre 2023. Il documento nasce con l’obiettivo di misurare l’impatto ambientale, sociale e di governance della Società, nonché di individuare le aree di miglioramento su cui intervenire già a partire dal prossimo esercizio.

In data 12 dicembre 2024 Timenet ha comunicato l’acquisizione della quota di maggioranza di Beliven Srl, software house con sede a Udine specializzata nello sviluppo di soluzioni personalizzate per il settore business, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie basate su Intelligenza Artificiale.

