Tutto pronto per la terza edizione di 'Montopoli in Fiore': "Un'iniziativa che valorizza il nostro borgo"

Il borgo di Montopoli si prepara a ricevere l’esplosione di colori e di profumi della terza edizione di Montopoli in Fiore. Domenica 4 maggio l’intera giornata sarà dedicata ai fiori, ai loro messaggi e alla loro cultura. Un evento organizzato dall’associazione culturale Arco di Castruccio con il patrocinio del Comune, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, della Proloco di Montopoli, del Ccn di Montopoli, del circolo santo Stefano e della Fondazione Conservatorio di Santa Marta.

"Siamo felici di presentare questa iniziativa - ha detto la sindaca Linda Vanni - non solo perché il Comune di Montopoli in Val d’Arno patrocinia l’evento ma perché iniziative come questa valorizzano il nostro borgo mettendo insieme associazioni, attività commerciali, cittadini e cittadine. I fiori portano bellezza, per cui grazie a tutte le realtà che hanno organizzato l’evento. Domenica sarà l’occasione per mostrare a tutti i visitatori il nostro borgo fiorito".

Si comincia alle 10 con l’inaugurazione dell’evento. Durante tutta la giornata saranno organizzate visite guidate al Conservatorio di Santa Marta e alla mostra di pittura Enzo Susini.

Protagonista anche la musica con le performance itineranti di Blue Sound con Luca Volpi e dei canti popolari di Le note vaganti. Alle 10.30 (con replica alle 16) spazio alla poesia con Claudio e i petali in rima: dalle piante alla poesia. In piazza Michele da Montopoli ci sarà la dimostrazione di intaglio frutta e verdura mentre alle 11.30 ci sarà lo show cooking dello chef Gilberto Rossi. Nel primo pomeriggio spazio ai bambini con i laboratori creativi nella piazzetta della chiesa. Alle 15 il giardino di Gabriella ospiterà la cerimonia del Loto con la Scuola Jaku. Alle 18 conclusione dell’evento con il concerto 'Duo Cronopio', violino e pianoforte con Stefano delle Donne e Viola Cartoni Macinelli in Sala Pio XII.

"Non sarà un mercato dei fiori - ha spiegato Cristina Scali, presidente dell’Arco di Castruccio - perché abbiamo voluto concentrarci e approfondire l’aspetto culturale dei fiori, il loro messaggio e tutto ciò che c’è dietro. Un evento che vuole essere uno stimolo a veder fiorire Montopoli. Grazie al motore creativo dell’iniziativa, il gruppo delle Ragazze in fiore, che ha realizzato a mano tutto ciò che vedremo domenica. Grazie a chi ha partecipato attivamente all’organizzazione, al Comune, agli uffici e a chi aprirà le porte dei propri giardini".

I fiori saranno non solo presenti in tutte le attività proposte durante l’arco della giornata ma protagonisti assoluti delle decorazioni e degli allestimenti del borgo. Ci sarà l’infiorata, si potranno vedere pittori all’opera e poi musica e arte.

"Una manifestazione che è cresciuta negli anni - ha concluso la conferenza stampa l’assessore al turismo Marzio Gabbanini - l’augurio è che possa continuare a farlo diventando punto di riferimento nel calendario delle iniziative del territorio per tre motivi: culturale e turistico per il richiamo che ha, ma anche per l’aspetto identitario e sociale per essere espressione di una comunità, visto che per la sua realizzazione è necessaria la collaborazione tra tante realtà cittadine".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa