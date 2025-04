Tutto pronto per l'inaugurazione del fontanello Pardossi a Pontedera

Tutto pronto a Pontedera per l’imminente attivazione di un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque, in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha cofinanziato l’opera. L’inaugurazione si terrà lunedì 5 maggio, alle ore 18.30, in piazza Pio La Torre, nella frazione di Pardossi, alla presenza del sindaco Matteo Franconi, dell’assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli e del presidente di Acque Simone Millozzi. Saranno presenti anche i giovani atleti dell'Asd Pardossi 1997.

Il fontanello, come tutti gli altri impianti progettati dal gestore idrico del Basso Valdarno, erogherà gratuitamente acqua della rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un sistema che elimina il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete idrica per renderla sicura lungo il percorso, dalle centrali sino a casa - assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. Il nuovo fontanello andrà ad aggiungersi a quelli già attivi in piazza Trieste, La Rotta, Montecastello e Villaggio Piaggio (questi ultimi inaugurati l’anno scorso). Tra gli obiettivi principali dei fontanelli, quelli di ridurre il consumo di plastica usa-e-getta e di consentire opportunità di risparmio economico per le famiglie.