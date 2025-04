Una Bocciofila a Vinci, approvata all'unanimità la mozione del gruppo di Cdx 'Vinciamo'

Ieri sera, 29 aprile 2025, il Consiglio Comunale di Vinci, ha approvato all'unanimità, con emendamento presentato dal gruppo di maggioranza, la mozione per la realizzazione di una Bocciofila comunale, presentata da Egidio Varrecchia, come esponente di Forza Italia nel gruppo "VINCIAMO - Scipioni Sindaco". Questo risultato rappresenta una risposta concreta alle richieste di un gruppo di anziani del nostro territorio, che da tempo chiedevano uno spazio dedicato a questa attività sportiva e sociale.

"Ho preso a cuore la loro richiesta – ha dichiarato con soddisfazione - e oggi possiamo dire di aver compiuto il primo passo importante. Controllando su internet, ho scoperto, con molto stupore, che le bocce sono uno sport molto praticato in tutto il nostro belpaese, che unisce generazioni, e quindi sono certo che questa struttura sarà un luogo di aggregazione non solo per i nostri anziani, ma per tutta la comunità, giovani compresi".

L’emendamento, concordato in sede consiliare, ha mantenuto intatto lo spirito di aggregazione intergenerazionale attraverso lo sport delle bocce, nato dalla mozione.

L'Amministrazione, si è impegnata a realizzare il progetto, anche se al momento non sono stati definiti tempi certi. "Voglio essere chiaro: vigilerò personalmente affinché questo impegno non rimanga solo sulla carta. Gli anziani che mi hanno sollecitato questa iniziativa meritano risposte concrete, e io continuerò a battermi per loro".

La mozione approvata prevede che la Bocciofila diventi un vero e proprio polo sociale, dove sport e socialità possano convivere, contrastando l'isolamento e promuovendo stili di vita attivi.

"Ringrazio i colleghi consiglieri per il sostegno unanime - conclude Varrecchia - ma soprattutto ringrazio quei cittadini che con la loro passione ci hanno spinto a presentare questa proposta. Ora tocca agli amministratori mantenere le promesse".

Egidio Varrecchia

Consigliere Comunale - Forza Italia / VINCIAMO Scipioni Sindaco

