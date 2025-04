Uomo disperso a Vicopisano, ricerche in corso

Ricerche in corso dal primo pomeriggio di oggi a Vicopisano per una persona dispersa in località Caprona. Si tratta di un uomo di 73 anni, uscito di casa senza farvi ritorno. Scattate le ricerche, partite intorno alle 15, al momento le operazioni non hanno dato alcun esito. Allestita un'Unità di comando locale che coordina le ricerche sul posto stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco di Pisa, esperti Tas (Topografia Applicata al Soccorso), un elicottero del reparto volo di Arezzo, piloti di droni, unità cinofila, associazioni di volontariato del territorio e i carabinieri.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: