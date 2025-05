Alluvione marzo 2025, dalla Regione 8 milioni per i territori colpiti

La seconda variazione di bilancio 2025-2027 approvata nell’ultima seduta del Consiglio regionale, mette in campo 8 milioni di euro per sostenere chi è stato duramente colpito dall’alluvione dello scorso 14 e 15 marzo. Un intervento urgente, che punta a offrire un primo ristoro economico in attesa dei fondi statali. E’ quanto aveva annunciato il presidente Eugenio Giani che a ridosso degli eventi si era immediatamente recato nei territori per constatare gli ingenti danni, nell’Alto Mugello in particolare.

Nel dettaglio sono stati stanziati 5milioni di contributi per le famiglie, 1milione 970mila euro per le attività economiche e produttive, 500mila euro per le imprese agricole, altri 500mila agli enti del terzo settore. Fra le misure urgenti approvate ci sono anche 30mila euro per le spese di gestione a favore delle attività produttive ed economiche

“Questi stanziamenti sono una priorità – ha spiegato il presidente Eugenio Giani che aveva immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per le zone colpite-, lo avevo ribadito più volte visitando i territori coinvolti e anche durante la Giunta che, a ridosso degli eventi calamitosi, ho voluto radunare a Casaglia, in Mugello, proprio per concentrare l’attenzione su questo territorio duramente colpito in questi anni. Siamo riusciti, con l’aiuto della Città metropolitana a riaprire la Sr 302 fra Borgo e Marradi e far ripartire la linea ferroviaria della Faentina là dove si era interrotta, ma serve aiuto alla popolazione e interventi per garantire collegamenti stabili e sicuri in questi territori. Questo è un primo ristoro, in attesa dei fondi del Governo.”

Sempre nell’ultima variazione di bilancio è stato stanziato anche 1 milione 200mila euro per il recupero dei campi sportivi nei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina danneggiati dagli eventi alluvionali sempre del 14 e 15 marzo.