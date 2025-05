Profumi, colori e sapori per la nuova edizione di 'Barberino in fiore'

Un castello verde e profumato, espressione dell’anima floreale e tipica della Toscana, è pronto a sbocciare tra le colline di Barberino Tavarnelle. Nell’antica fortificazione di origine medievale piazze, vie e terrazze si preparano ad accogliere il giardino profumato di “Barberino in fiore”, la manifestazione che lancia un nuovo ponte tra passato e presente e fa dialogare la natura con la storia. I colori delle rose e dei fiori di stagione si fondono al gusto del vino e ai sapori delle migliori produzioni locali, il talento creativo dei maestri artigiani si mescola al genio degli artisti del passato e contemporanei.

Il comune chiantigiano, che si fregia del marchio di qualità turistico-ambientale Bandiera Arancione, ospita la diciassettesima edizione di “Barberino in fiore”, promossa dagli operatori economici con il contributo e il patrocinio del Comune e il sostegno di numerosi partner. La mostra mercato dedicata ai fiori, all’enogastronomia, all’artigianato e all’arte del Chianti e della Valdelsa, farà entrare la natura nel borgo sabato 10 maggio dalle ore 12 alle ore 20 e domenica 11 maggio dalle ore 10 alle ore 20. A caratterizzare la kermesse un’ampia esposizione di rose, fiori e piante del territorio, prodotti dell’enogastronomia locale, manufatti artigianali e opere pittoriche e scultoree.

“L’evento qualifica e rivitalizza il borgo con l’energia delle realtà economiche di Barberino Val d’Elsa – dichiara il sindaco David Baroncelli - l’identità e i talenti del territorio, la rete della collaborazione tra ente locale e comunità”. “La formula che portiamo avanti con successo - commenta Roberta Mugnaini, presidente degli operatori economici di Barberino Val 'Elsa - è l’accostamento inedito tra le piante e le essenze floreali di stagione e le produzioni tipiche locali, tra arte, artigianato ed enogastronomia nello straordinario contesto del nostro gioiello medievale che amiamo e merita di essere animato e valorizzato”. “Barberino in Fiore – commenta l’assessore alle Tradizioni popolari Paolo Giuntini – è una vetrina di qualità che intreccia competenze, tradizioni e creatività. Un’opportunità di rilancio culturale e turistico del centro storico che possiamo realizzare grazie al motore organizzativo degli operatori economici e al coinvolgimento delle associazioni, delle aziende agricole, degli artigiani e della comunità tutta di Barberino Tavarnelle”.

IL PROGRAMMA

Come i petali della margherita, simbolo in cui si identifica la kermesse barberinese, tanti sono gli eventi di questa edizione della manifestazione. La rassegna, in programma sabato 10 maggio e domenica 11 maggio, è caratterizzata dalla partecipazione di numerosi operatori del settore provenienti dall’area fiorentina e pistoiese. I florovivaisti toscani sono i protagonisti della mostra mercato di rose, fiori e piante, affiancati dalle aziende agricole del territorio che esporranno e offriranno la possibilità di degustare le loro produzioni tipiche.

ARTIGIANATO & TRADIZIONI

La mostra-mercato sarà arricchita dalla presenza del gruppo dei professionisti e delle professioniste che fanno parte del progetto Tradizione Artigiana, promosso dal Comune. Gli esperti del ‘fatto a mano’ esporranno e venderanno le loro eccellenze nella corte del prestigioso palazzo Corsini. Con un proprio stand, allestito in via Vittorio Veneto, saranno presenti anche le ricamatrici dell’Accademia “Impara l’arte con in il Punto Tavarnelle”. Le ricamatrici, all’opera nella realizzazione dei loro pregiati manufatti, mostreranno i merletti del passato e i ricami contemporanei, ispirati ai disegni originali degli anni Trenta. Il gruppo delle merlettaie di Barberino Tavarnelle è nato dal progetto di valorizzazione, promozione e formazione gratuita che il Comune ha ideato e realizzato in collaborazione con Chiantiform con l’obiettivo di non disperdere e tramandare un’antica tradizione, praticata dai primi del Novecento, tra i simboli più longevi del patrimonio di identità e saperi che caratterizza la storia della comunità locale.

ENOGASTRONOMIA

“Barberino in Fiore” alternerà l'essenza del mondo vegetale e il viaggio nella creatività artistica e artigianale alla degustazione di vini ed eccellenze gastronomiche. Le aziende agricole offriranno assaggi con la possibilità di acquistare “il bicchiere della festa” che assicura due degustazioni a soli € 5. Sarò allestito un padiglione collettivo con oltre cento diverse etichette delle migliori produzioni vitivinicole locali, in rappresentanza di 17 diverse aziende agricole di Barberino Tavarnelle. Nel corso della due giorni, nei locali del Barrino e nel giardino della chiesa, sarà attivo lo stand enogastronomico con la possibilità di degustare i cavalli di battaglia della tradizione toscana a cura degli operatori economici e della Caritas parrocchiale.

ARTE CONTEMPORANEA

Tra le novità di questa edizione, in programma dalle ore 15:00 alle ore 20:00 di entrambe le giornate, la galleria d’arte contemporanea en plein air “Life e live painting on the street”. Prende vita, lungo Francesco da Barberino, una piccola “Montmartre” del Chianti con la partecipazione di un gruppo di artisti e artisti del territorio che realizzeranno dal vivo lavori pittorici e scultorei ispirati al tema della natura.

EVENTI SPECIALI sabato 10 maggio

Il piazzale della Fattoria Pasolini dall’Onda ospiterà alle ore 16 il coro degli studenti e delle studentesse della sezione di strumento musicale dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Barberino Tavarnelle, interpreti dello spettacolo “Tutti in coro!”. Alle ore 17:30 è previsto il vernissage della mostra di pittura dell’artista tavarnellina Claudia Lotti “Oltre la forma e il colore”, allestita nel prestigioso spazio di Palazzo dei Pellegrini. La mostra sarà visitabile fino al 13 luglio negli orari di apertura dell’ufficio informazioni turistiche. Dalle ore 10:30, tra gli scaffali della Casa della Cultura “Alda Merini”, la festa propone “Il bambino con i fiori nei capelli”, un laboratorio e una lettura rivolti ai più piccoli e alle più piccole (fascia di età 3-7 anni). Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso le biblioteche di Barberino Tavarnelle.

EVENTI SPECIALI domenica 11 maggio

A spasso nella storia. Una nuova edizione dell’iniziativa “Barberino nascosta”, accompagnata da un giro di narrazioni e di personaggi che si legano alla storia delle origini del castello medievale. L’attore e autore teatrale Francesco Mattonai condurrà il pubblico sulle tracce degli angoli meno noti del castello medievale, alla scoperta di alcune figure del passato, le cui radici affondano nella memoria del territorio. Un percorso itinerante per le vie del borgo che si articolerà in due uscite: alle ore 10:00 e alle ore 11:30 con ritrovo in piazza Mazzini.

A ritmo di ‘band’. Il giardino profumato di Barberino Val d’Elsa si arricchirà della performance della nota formazione musicale “Bada Bim Bum Band”, tra le realtà artistiche più affezionate alla manifestazione, che si esibirà nell’evento “Bada boomer band”.

Giochi per i più piccoli. In piazzetta Vittorio Veneto i bambini potranno divertirsi con il gioco del tappo fiorito e il truccabimbi.

Castello in filo diffusione. Nel centro storico l’emittente toscana Radio 3 Network sarà presente fisicamente con il programma “Radio in vetrina” e la narrazione radiofonica in diretta della manifestazione. La rassegna accoglierà anche l’evento “Memorie storiche” che consiste nell’esposizione diffusa di oggetti d’epoca e apparecchi radiofonici in funzione a cura di Mirco Roppolo.

Visita nei sotterranei del castello. Sarà possibile visitare le cantine storiche e i sotterranei del borgo medievale e degustare i prodotti della Fattoria Pasolini Dall’Onda Borghese. Inoltre tutto il centro storico sarà adornato con oggetti antichi da giardino messi a disposizione dalla Ditta Rama di Barberino Tavarnelle. Sarà disponibile anche il servizio navetta. Ingresso libero.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

