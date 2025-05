Caso Franchi a Impruneta, le precisazioni del Comune

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile, la Presidente, Sig.ra Angela Cappelletti, ha concesso la parola al Consigliere Sig. Franchi per le comunicazioni ufficiali. In tale occasione, il Consigliere ha rivolto alla Presidente l’appellativo di "Consigliera", non riconoscendo, pertanto, il titolo istituzionale previsto dal ruolo che la Sig.ra Cappelletti ricopre.

Sia la Presidente Cappelletti che il Segretario Generale Vincenzo Del Regno abbiamo ripetutamente invitato il Consigliere Franchi, e successivamente il Consigliere Zoppini, ad attenersi alla corretta forma istituzionale, utilizzando il titolo appropriato nel rivolgersi alla Presidente. Nonostante i reiterati richiami, il tono del dibattito è progressivamente degenerato.

In seguito, la Presidente ha chiesto se vi fossero altri Consiglieri desiderosi di intervenire. A questo punto, i Consiglieri di opposizione hanno assunto comportamenti che hanno ostacolato il regolare svolgimento dell'assemblea. Come previsto dal regolamento, il Consigliere Franchi è stato ammonito e il suo microfono è stato disattivato, ma ciò non ha interrotto il flusso del suo intervento. È stato quindi invitato ad abbandonare l’aula, cosa che è avvenuta grazie all’intervento della Polizia Municipale.

È importante sottolineare che il Consigliere Franchi non è mai stato espulso dall'aula, ma allontanato dalla stessa in quanto impediva il regolare svolgimento dei lavori. Tale provvedimento si basa su quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, che consente alla Presidenza di adottare misure per garantire il regolare andamento della seduta, incluso l’allontanamento temporaneo di chi impedisce il buon andamento dei lavori.

Nonostante gli incidenti verificatisi, il Consiglio ha proseguito con la votazione e l’approvazione di due delibere. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà nel proseguire i lavori in modo regolare e sicuro, la Presidente ha disposto la chiusura anticipata della seduta.

Le registrazioni ufficiali della seduta sono state messe a disposizione delle autorità competenti per un’eventuale valutazione nelle sedi opportune.

