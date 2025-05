A Castiglion Fiorentino la banda del paese la guida uno dei Ramones

A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, la banda del paese suona all'inaugurazione del Maggio Castiglionese. Niente di strano se non fosse che a guidarla è uno dei musicisti più famosi al mondo, Marky Ramone, batterista dei Ramones che ha scelto il borgo in Valdichiana come buen retiro.

Ramone ha guidato la banda del paese, dettando il tempo ed esibendosi anche nel suono dei tamburi. Successivamente ha suonato nella sede della filarmonica in un concerto sui canti popolari.

"Un maggio rock. Sono molto contento che Marky abbia voluto partecipare alla nostra iniziativa, da tempo vive nel nostro paese e siamo molto contenti che si sia perfettamente integrato - ha detto il sindaco Mario Agnelli -. Questa kermesse è importante anche perché, in periodo di dazi, mette a confronto le produzioni locali aprendo un dibattito su come superare un momento particolarmente difficile. Qui però si può trovare di tutto, perfino i idoli della musica che suonano. Una grande giornata di festa".