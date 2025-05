Scontro tra moto e camper, morta una persona sulla E45

Una persona è morta in un incidente stradale in provincia di Arezzo, in Valtiberina. Un camper e una moto si sono scontrati sulla E45 vicino a Pieve Santo Stefano, c'è un decesso.

Le cause del sinistro, avvenuto la mattina del 1 maggio, sono in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

