Fantasia alla Coop di Le Piagge e Poggibonsi con Lucca Comics

I centri commerciali Coop.fi dell’area fiorentina Carlo Del Prete e Le Piagge e quello di Poggibonsi aprono le porte alla creatività e al fantasy, in stile Lucca Comics & Games, con laboratori gratuiti, adatti a tutta la famiglia, e tanti momenti di divertimento, grazie al programma di incontri e attività “Fantasy, Design, Academy”.

Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze rinnovano la collaborazione lanciata in occasione dell’edizione 2024 della manifestazione, che, a Lucca ha visto presenti tanti soci Coop,, ma ha anche permesso di realizzare occasioni culturali, come la due giorni Ludo in Fiera a Scandicci lo scorso ottobre e la mostra-omaggio dedicato al maestro della satira, “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno” (al castello dell’Acciaiolo di Scandicci).

Gli eventi si susseguiranno in 15 centri commerciali Unicoop Firenze nei mesi di maggio, giugno settembre dando il via da un vero tour di attività dalle 10- 19, nei fine settimana a: Firenze, Poggibonsi, Fucecchio, Pontedera, Lastra a Signa, Montelupo, Montevarchi, Figline, Ponte a Greve, Borgo San Lorenzo (Mugello), Pontassieve, Gavinana, Agliana e Lucca.

Il programma completo sarà condiviso sia sull'informatore dei soci Unicoop Firenze, ma anche sui canali social di Lucca Comics & Games.

I primi appuntamenti il 2 e 3 maggio al centro commerciale Carlo Del Prete (Firenze) l’attività di truccabimbi con postazioni per realizzate foto simpatiche e fantasiose insieme a tanti personaggi.

Il 3 maggio nei centri Unicoop Le Piagge (Firenze) e Poggibonsi ci saranno momenti dedicati ai giochi da tavolo e di ruolo, con la possibilità di giocare liberamente (es. Dungeons & Dragons) e giochi di carte collezionabili (es. One Piece e Dragoon Ball), seguiti dai ludo educatori di Lucca Comics & Games pronti a spiegare le regole dei giochi e farvi divertire con amici e familiari. Si terranno anche le parate di cosplay, con i personaggi più amati e più iconici del mondo fantasy, come quelli di Star Wars, pronti per farsi fotografare insieme ai fan.

Fonte: Ufficio stampa

