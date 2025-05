Consigliera in viaggio nei campi di sterminio, dal cdx la accusano: "Turista a scrocco"

Marrica Giobbi, consigliera di centrodestra a Vicopisano, ha esposto in Consiglio comunale un cartello con la scritta "Turista a scrocco" rivolto verso Angelica Rossi, consigliera di maggioranza. Rossi è finita nel mirino di Giobbi per la sua partecipazione a un viaggio istituzionale in Polonia, dove accompagnerà ragazzi e ragazze delle scuole locali in visita ai campi di concentramento nazisti. L'iniziativa è stata portata avanti da Aned e l'uscita di Giobbi ha causato la reazione di molti, che hanno definito le sue dichiarazioni diffamatorie.

"Quel cartello e quelle parole qualificano soltanto chi le ha esposte. Noi continueremo a percorrere quella stessa strada con tante e tanti giovani, raccontando a loro cosa è stato e restando sempre dalla parte giusta della storia, in memoria di chi in quei luoghi ha trovato dolori, fame, freddo e morte. Sarà un onore per me poter rappresentare tutti i cittadini e le cittadine di Vicopisano, il Comune di Vicopisano e le associazioni che ogni anno contribuiscono e ci permettono di fare vivere un'esperienza toccante e formativa ai nostri giovani studenti e studentesse delle scuole" ha scritto Rossi su Facebook.

Anpi ha preso posizione condannando il gesto e ha definito l'atteggiamento di Giobbi "vergognoso e offensivo verso la memoria di chi è morto nei campi di sterminio".

Notizie correlate