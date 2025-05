Kering creerà un laboratorio per l'acqua nel distretto di Santa Croce

Kering, gruppo francese della moda di lusso, farà nascere nel Comprensorio del Cuoio un laboratorio di ricerca sul bacino dell'Arno. Proprietario di marchi come Gucci o Balenciaga, Kering vuole dare un aiuto all'ecosistema in cui lavora, una zona sottoposta a stress idrico. Per questo nascerà nel distretto di Santa Croce sull'Arno uno dei dieci laboratori che il gruppo vuole creare entro il 2035 in tutto il mondo. Kering lavorerà per migliorare qualità, accessibilità e quantità dell'acqua.

Nell'autunno 2025 ecco quello toscano sull'Arno, un fiume a rischio pere via di inquinamento e climate change. Il colosso della moda lavorerà con realtà pubbliche locali e privare per "garantire la rigenerazione e ricostituzione di ecosistemi di acqua dolce sani” e “promuovere politiche e azioni con un impatto positivo sulla gestione dell’acqua", come si legge in una nota.

Marie-Claire Daveu, direttrice dello Sviluppo sostenibile e degli Affari istituzionali di Kering, ha parlato di "ricchezza straordinaria" per l'Arno, un fiume "da tutelare e valorizzare". Kering lavorerà, come detto, con realtà locali per "individuare insieme le migliori soluzioni per contribuire alla conservazione e al rilancio del bacino dell’Arno”.

