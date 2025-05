Malore durante escursione: muore 73enne in Mugello

Un escursionista di 73 anni è deceduto a Scarperia e San Piero nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. L'uomo era in un campo quando ha accusato un malore. Si sarebbe sentito male verso le 17.

Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. I sanitari inviati dal 118 sono intervenuti ma senza successo. Presenti anche i vigili del fuoco per il recupero dell'uomo, morto - come confermano le autorità - per cause naturali.

Notizie correlate