Massiccia operazione anti-spaccio dei carabinieri a Sant'Appiano

I carabinieri di Scandicci, assieme ai forestali e all'elicottero da Pisa, hanno svolto nel pomeriggio del 30 aprile un servizio focalizzato al contrasto dello spaccio nei boschi di sant’Appiano a Barberino Tavarnelle. Alcune segnalazioni della cittadinanza hanno parlato ultimamente di una fiorente zona di spaccio.

I carabinieri hanno certificato a Sant'Appiano il commercio riguardante tanto le droghe leggere come hashish e marijuana quando sostanze molto più pericolose come la cocaina.

Sono state fermate e identificate trenta persone e tre sono state perquisite.

Di queste persone tre sono state segnalate all ‘autorità amministrativa "per i profili ravvisabili dalle modiche quantità di sostanza stupefacente rinvenuta in loro possesso" ed infine, durante il servizio" è stato rinvenuto al lato della strada un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina", scrivono dall'Arma.