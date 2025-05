Passate e futuro assieme a Poggibonsi, online il 'Trekking della Memoria'

Dal ponte sul ‘canale’ ai Fossi. Il percorso nei luoghi della città segnati dalla storia è adesso anche in formato digitale grazie al progetto che ha coinvolto una classe dell’Istituto Roncalli e che è stato presentato ieri mattina, 30 aprile.

La classe 5A SIA (Sistemi Informativi Aziendali) è stata impegnata infatti nella digitalizzazione della carta del “Trekking della Memoria”. “Un grande bel lavoro che intreccia competenze informatiche, educazione civica e storia – ha detto l’assessora alla cultura e all’Istruzione Elisa Tozzetti – Ringrazio la scuola, e gli studenti e le studentesse che insieme agli insegnanti sono stati impegnati nel progetto. Un modo per creare un ponte fra passato e futuro, attualizzando il linguaggio della memoria per renderlo anche più accessibile alle nuove generazioni. Un modo per promuovere la nostra storia e quei valori di democrazia, libertà, pace di cui sopratutto i più giovani devono avere cura".

Il progetto. Gli studenti e le studentesse (Leonardo Alfaioli, Niccolò Barberino, Francesco Baroncini, Vito Benucci, Antonio Breglia, Rejeb Chaabane, Helena Marsicano, Viola Martinucci, Francesco Minucci, Yefri Padilla, Sam Ricotta) hanno lavorato a partire dalla mappa in pdf del “Trekking della memoria” che è stato realizzato nel 2024 con l’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea in collaborazione con il Laboratorio Marmocchi e con la sezione soci Poggibonsi UnicoopFirenze. Gli studenti e le studentesse hanno mappato i luoghi dal sito google my maps

e successivamente hanno realizzato il sito web dove è stata incorporata la mappa.

La presentazione. Insieme alla classe che ha curato il progetto, accompagnata dalla professoressa Cinzia Massi, hanno partecipato all’evento le classi 3°A SIA e 4° Afm sportivo insieme alle insegnanti Domenica Mangieri e Doretta Lippi. Presenti anche Riccardo Bardotti dell’Istituto Storico e Mauro Minghi del Laboratorio Marmocchi che hanno accompagnato i giovani nel trekking. Dopo la presentazione del progetto l’evento si è concluso con le lettura da parte dei ragazzi di alcuni testi di Calamandrei.

Sabato 3 maggio si svolgerà il trekking in collaborazione con Bellavista Escursioni.

Questo l’itinerario con partenza alle 10 dallo stadio comunale Stefano Lotti (in Viale Marconi 115): vinicola Fassati, ponte sul “Canale”, largo Dino Bellucci, deviazione torrente Staggia, ferrovia per Colle di Val d’Elsa, vecchia stazione Ferroviaria, Fabbrichina, Casa del Popolo, teatro di Poggibonsi, piazza del Gioco, i Fossi, Palazzo Comunale, Forno del Topo (piazza Matteotti). Arrivo previsto alle 12 in piazza Nova.

Il "trekking della Memoria" e il progetto di digitalizzazione sono parte delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione, realizzate in collaborazione con la sezione Anpi Poggibonsi nell’ambito del protocollo di intesa con gli altri comuni della Valdelsa.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

