Una passeggiata a Firenze tra le Buchette del Vino

La Venerabile Compagnia dei Quochi e l’Associazione Buchette del Vino sono liete di invitare tutti alla “Passeggiata in Sant’Ambrogio fra Buchette del Vino e Curiosità”, in programma mercoledì 7 maggio alle ore 15,30 con ritrovo nel giardino di piazza Massimo d’Azeglio, in corri­spondenza del civico 35, cioè la casa dove fino al 1911 ha vissuto il fa­moso gastronomo Pellegrino Artusi.

Previsto un percorso fra palazzi sto­rici e buchette del vino accom­pa­gnati da Luciano Artusi e Diletta Corsini. La passeggiata si concluderà con una “sbicchierata di Vino Rosso Toscano” al Foyer del Teatro della Pergola in via della Pergola 26-28. Per la partecipazione si richiede un contributo di €. 15,00 a persona, comprensivo di impianto audio e auricolari.

I posti sono limitati, la prenotazione perciò è obbligatoria, scrivendo a info@buchettedelvino.org.

Il censimento è arrivato a registrare ad oggi 184 buchette visibili sul ter­ritorio del Comune di Firenze (di cui 158 concentrate nel centro storico) più altre 110 “scomparse”, di cui esistono i documenti ma che non ci sono più.

