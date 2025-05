Centinaia di persone a Serravalle per l'apertura de 'La Braciata'

Coperte, asciugamani colorati, tavolate, allegria ma soprattutto, semplicità. Intere famiglie, tante ragazze e ragazzi hanno scelto di trascorrere questa giornata di festa al parco di Serravalle di Empoli a “La Braciata” che ha aperto col botto. Grigliate miste protagoniste, l'ingresso è libero.

Un bel colpo d’occhio, complice anche la bella stagione che finalmente sembra essere cominciata. Ad animare l’apertura dei quattro giorni della kermesse, una band particolare che ha fatto divertire, cantare, ballare e respirare un po’ di spensieratezza a suon di musica folkloristica, fatta di… passione e strumenti pittoreschi: ‘La Bandaccia’ di Castelfiorentino.

A merenda è arrivato lui, Tommago con il suo spettacolo di magia e tanta simpatia per grandi e piccini. E dopo carretti, tamburi, sassofoni, si prosegue con la seconda giornata, venerdì 2 maggio, sempre a base di grigliate per tutti i gusti e per i più piccoli uno spiritoso spettacolo di burattini e figure che vi terrà ‘incollati’ tra risate a crepa pelle. Poi, al calar della sera, tutti in pista perchè si ballerà a 360°.

Sabato 3 maggio, le protagoniste saranno le mascotte più amate: Topolino e Minnie, i personaggi di Frozen, Peppa Pig e chissà quali altre sorprese. Le vedrete… aggirarsi nel parco e saranno tutte per voi! La serata proseguirà con uno dei dj che hanno fatto la storia della musica dai circuiti come Pianeta, Casina Rossa, Tartana: in consolle ci sarà lui, David Togni e sarà una festa magnifica.

E per chiudere in bellezza, live show con i ‘Little Italy’ acoustic sound che allieteranno la serata di domenica 4 maggio, con musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ad oggi.

La kermesse è stata organizzata dall’associazione Jump Live, in collaborazione con Food Festival e cooperativa sociale SintesiMinerva ed è patrocinata dal Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa