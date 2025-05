Sparito da casa da giorni, ritrovato in buone condizioni

Sparito da casa alle 19 del 29 aprile, è stato ritrovato oggi, venerdì 1 maggio, verso le 14.30. Un uomo si era allontanato da casa a Cavriglia e era stato dato l'allarme. Attivato il piano prefettizio delle persone disperse, sul caso sono intervenuti i volontari di protezione civile, 118, carabinieri, guardia di Finanza e Soccorso Alpino. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in zona Santa Barbara con una squadra dal distaccamento di Montevarchi, UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), cinofili, droni provenienti dalle provincie toscane e da Perugia. Le ricerche sono proseguite anche il giorno seguente con l’intervento dei Sommozzatori che hanno perlustrato i laghetti limitrofi, oltre all’elicottero Drago. La persona è stata ritrovata in buone condizioni in una zona limitrofa alla diga di San Cipriano.

Notizie correlate