Abc Solettificio Manetti in campo a Collegno: "Sfida che richiederà concentrazione"

Ultimo atto, poi sarà lotteria playout. Domani, sabato 3 maggio, l'Abc Solettificio Manetti farà visita al Collegno Basket per il posticipo dell'ultima giornata della seconda fase play-in out di B Interregionale (arbitri Rigon di Bellinzago Novarese, Velli di Fiorano Canavese).

Dopo il lungo stop, tra la sosta pasquale e il rinvio delle gare dello scorso 26 aprile, i ragazzi di Samuele Manetti partiranno alla volta di Collegno consapevoli che in palio ci saranno due punti davvero importanti: la gara, infatti, sarà decisiva per determinare la griglia playout e, dunque, per capire quale sarà l'avversaria dei gialloblu nel primo turno. Di fronte alla diretta inseguitrice, attualmente a -2 ma con lo scontro diretto in proprio favore (il 64-80 del match di andata turba ancora gli animi castellani), Cantini e compagni saranno chiamati a riscattare quella pesante sconfitta ed inseguire il miglior piazzamento possibile in vista della post season ormai alle porte.

"Ripartiamo dall'ultima vittoria casalinga per confermare quanto di buono emerso con Gallarate - commenta l'esterno gialloblu Giovanni Corbinelli -, nella consapevolezza che a Collegno ci aspetterà uno scontro diretto importante per poterci presentare nel migliore dei modi agli spareggi playout. Una sfida nella sfida che richiederà compattezza, concentrazione e grande intensità per tutti i 40 minuti".

