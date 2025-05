Agevolazioni Taric, AVS Empoli: "Sostegno convinto"

Nel Consiglio Comunale dello scorso martedì 29 Aprile si è tenuta la votazione sulla delibera relativa ai nuovi criteri di agevolazione sociali sulla tariffa corrispettiva sui rifiuti (Taric). La delibera introduce nuovi criteri di agevolazione sociale sulla Taric (tariffa corrispettiva sui rifiuti). In particolare, la riduzione della Taric dal 30% al 55% per i nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro rappresenta un intervento concreto a favore delle fasce più deboli della popolazione.​

Il Capogruppo AVS Marco Dicuio ha dichiarato: "Abbiamo accolto con favore l'aumento delle esenzioni IRPEF per i redditi fino a 12.000 euro annui, un passo verso un sistema più equo e solidale a livello locale.​ Per questo il nostro è stato un voto convintamente favorevole". La delibera è passata con i voti a favore della maggioranza e, da parte dell’opposizione, del solo Movimento 5 Stelle. Il gruppo Buongiorno Empoli si è invece astenuto.

"Ci sembra politicamente inconcepibile che una manovra del genere non sia stata supportata da tutte le forze politiche della sinistra empolese" ha aggiunto Dicuio. "Apprezziamo la scelta del Movimento 5 Stelle empolese, che ha dimostrato serietà e coerenza nell’affrontare questa scelta amministrativa". Alleanza Verdi e Sinistra Empoli ritiene fondamentale che le politiche fiscali siano orientate alla giustizia sociale, e l'implementazione di queste misure, che si aggiungono al bonus rifiuti introdotto dal Governo, dimostra l'impegno dell'amministrazione comunale nel garantire un sostegno tangibile alle famiglie a basso reddito.​ Continueremo a lavorare per promuovere politiche il più possibile vicine alla cittadinanza, in un momento di difficoltà generale.

Fonte: Alleanza Verdi e Sinistra Empoli

