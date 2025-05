Cade da una scala mentre lavora a Castelfiorentino, operaio di 45 anni in ospedale

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Castelfiorentino ni via Pettinamiglio. Un uomo di 45 anni è caduto da una scala ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma non sarebbe grave. Sul posto è intervenuto anche il personale della Medicina sul Lavoro dell'Asl. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.30.

