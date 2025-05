Debutto de 'Il mistero di Abyssolandia' al Ridotto di Castelfiorentino: Avis e scuola insieme per il 'dono'

La creatività delle nuove generazioni al servizio di un progetto che si propone di sensibilizzare la popolazione al valore del 'dono', in particolare alla scelta di donare sangue. È questo l’obiettivo di 'Cartoon School', un progetto promosso e finanziato da Avis Castelfiorentino in collaborazione con Avis regionale toscana, grazie al quale gli alunni dell’Istituto Comprensivo hanno realizzato un cartone animato dal titolo 'Il mistero di Abyssolandia' che sarà presentato lunedì 5 maggio (ore 17.00) al Ridotto del Teatro del Popolo.

Alla serata interverranno Claudia Firenze (presidente Avis Toscana), Silvia Zannelli (presidente Avis comunale Castelfiorentino), Salvatore Picerno (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino), Francesca Giannì (Sindaca di Castelfiorentino), Marta Longaresi (Assessora alla Scuola Comune di Castelfiorentino), Mirko Fabbreschi (musicista, ideatore e docente Cartoon School)

“Si tratta di un progetto di grande valore per la nostra scuola – osserva Marta Longaresi, Assessora alla Scuola del Comune di Castelfiorentino – che oltre ad offrire la possibilità di un laboratorio interattivo di qualità rappresenta un momento importante per far conoscere ai ragazzi il valore del 'dono' e della cura di ciò che ci circonda a partire dai più fragili”.

Il cartone animato è stato elaborato dagli alunni dagli alunni delle classi 1B e 1E dell’Istituto Comprensivo (plesso “Bacci-Ridolfi”), a partire dai disegni fino agli effetti musicali, le voci, ecc.. coordinati da Mirko Fabbreschi. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione di un video back stage con interventi dei ragazzi e dei docenti.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, in modo particolare i familiari dei ragazzi che hanno realizzato questo progetto.

Per informazioni: associazione culturale Koete (info@koete.it; www.koete.it)

