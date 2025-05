Colpisce violentemente un uomo alla testa dopo lite, arrestato per tentato omicidio

Nella notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno sono intervenuti in via Filzi, in seguito a una segnalazione al 112 per una lite violenta in strada. Alcuni passanti avevano udito forti urla e rumori provenienti da un piazzale adibito al parcheggio di mezzi pesanti.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno ricostruito l'accaduto: due autotrasportatori di origine asiatica, un 50enne e un 45enne, hanno avuto una lite per futili motivi. La discussione è rapidamente degenerata: il 50enne avrebbe aggredito l’altro uomo con un tirante per cinghie, colpendolo ripetutamente alla testa con estrema violenza. Dopo che la vittima è caduta a terra priva di sensi, l’aggressore avrebbe continuato a colpirla con calci.

All’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri, la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’aggressore, che aveva cercato di nascondersi nel suo autocarro nei pressi del parcheggio, è stato rintracciato e arrestato in flagranza per tentato omicidio.

Sul luogo del reato sono stati effettuati rilievi e raccolte testimonianze da parte dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.