'Dal Seme al Pane': a Montespertoli la mostra che racconta un anno nella filiera dei Grani Antichi

Dal 3 all’11 maggio 2025, presso LOFT 19 in via Sonnino 19/21 a Montespertoli, si terrà la mostra fotografica 'Dal seme al pane', a cura del Circolo Fotografico Fermoimmagine (CFFM). Il progetto è il risultato di un anno di lavoro sul campo, in collaborazione con la Comunità del Cibo e dei Grani Antichi di Montespertoli.

La mostra propone una selezione di trentacinque fotografie stampate, accompagnate da un video della durata di dieci minuti, che documentano l’intero ciclo produttivo dei Grani Antichi: dall’aratura dei campi alla raccolta del grano, dalla molitura alla trasformazione in pane e pasta. Un percorso visivo che restituisce, con autenticità e sensibilità, la ricchezza culturale e agricola di una filiera sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Gli scatti sono stati realizzati da alcuni soci del circolo nel corso di dodici mesi di attività, con l’intento di restituire dignità e valore a un processo produttivo che unisce saperi tradizionali e innovazione, natura e lavoro, salute e territorio. La mostra vuole essere un momento per riflettere, attraverso le immagini, sull’importanza della terra, della cura dei suoi frutti e della bellezza dei gesti quotidiani che rendono possibile la trasformazione del seme in alimento.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 3 maggio alle ore 17. La mostra sarà poi visitabile nei seguenti giorni e orari: sabato 3 maggio: dalle 17 alle 19; domenica 4 maggio: dalle 10.00 alle 12.00; sabato 10 maggio: dalle 17 alle 19; domenica 11 maggio: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’evento è patrocinato dal Comune di Montespertoli. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.cffm.it o scrivere all’indirizzo email info@cffm.it. Sulla pagina Facebook del Circolo Fotografico Fermoimmagine saranno inoltre pubblicate eventuali aperture straordinarie.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate