Empoli celebra lo sport, tutto pronto al rinnovato cinema La Perla per il "Premio Albano Aramini"

Hanno vinto le discipline sportive: dalla scherma, alla pallanuoto, alla pallavolo, al pattinaggio corsa all’hockey inline. La cerimonia di consegna della ventinovesima edizione del "Premio Una città per lo Sport Albano Aramini" che incoronerà talenti, società sportive, si terrà nel rinnovato cinema La Perla (via dei Neri, 15) di Empoli. Il cinema degli empolesi che torna al suo splendore dopo la vittoria di un bando Anci con un nuovo progetto dedicato ai giovani.

Il ‘Premio Aramini’ è una manifestazione a cui la comunità empolese da sempre è e resterà legata. Alla serata, presentata da Giulia Meozzi, saranno presenti i ‘premiati’ dai vincitori delle sei sezioni a coloro a cui saranno conferite le tre menzioni speciali. In altre parole, l’evento che questa città ha inciso nella sua identità, che celebra lo sport di tutte e tutti, da non perdere.

I VINCITORI – Ecco i vincitori di tutte le sezioni (i premi si riferiscono all’anno sportivo 2024)

Prima sezione: i migliori risultati a livello promozionale

US Valdorme (50 anni di calcio amatoriale/Pallavolo), Empoli Pallanuoto (40 anni Pallanuoto), Elsasport (40 anni Pallavolo). Queste società sono presenti sul territorio in maniera capillare da decenni e garantiscono un’offerta sportiva per ogni esigenza e livello e contribuiscono ad ampliarla.

Seconda sezione: la società sportiva che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico

Hockey Empoli, Viola Margiotta convocata per la rappresentativa toscana nel Trofeo CONI (Pattinaggio Corsa) e Dario Giorgetti nella selezione Under 18 italiana per gli World Skate Games (Hockey inline).

Terza sezione: atleta che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico

Leonardo Sostegni, empolese, nella squadra campione mondiale Under 19 canottaggio (Canottieri Limite).

Menzione: Ginevra Taddeucci, bronzo alle olimpiadi Parigi 2024 10 km. Nata nella TNT Empoli.

Quarta sezione: personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città

Claudio Del Rosso, stella di bronzo al merito sportivo rilasciata dal CONI

Claudio Del Rosso per 28 anni ha svolto attività dirigenziale all’interno della Federazione gioco calcio. È stato tra gli ideatori e organizzatori del Gran Premio città di Empoli e della Firenze-Empoli di ciclismo, si è occupato di tennis al Circolo di Monteboro, con il Gruppo Bitossi. E, in ambito sportivo, è stato organizzatore di diversi convegni sui temi dello sport e dell’alimentazione degli sportivi.

Quinta sezione: promozione dello sport a livello sociale

Accademia Scherma Empoli ‘Progetto nastro Rosa’

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Accademia Scherma Empoli e associazione Astro per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, è rivolto alle donne che hanno subito interventi di natura oncologica al seno. Tramite la scherma adattata, terapeutica riabilitativa, si intende concorrere al recupero della funzionalità dei muscoli pettorali, dorsali e degli arti superiori.

Unione Clubs Azzurri per la ‘Scuola del tifo’

Da molti anni ormai la scuola del tifo porta avanti e insegna quei valori che sono fondamentali quando si vivono i campi sportivi e si tifa per la propria squadra del cuore. Organizza progetti anche nelle scuole per coinvolgere i bambini e organizza gemellaggi con altre scuole del tifo promuovendo i sani valori dello sport

Uisp Empoli Lega Biliardo

I tesserati 113, ma in tutto il campionato muove circa 200 tesserati degli altri territori. Un campionato che vede la partecipazione di circa 40 squadre, toccando 7 comitati. Un’esperienza che garantisce un’aggregazione sociale importante sul territorio.

Menzione: Meri Malucchi (ha giocato a pallavolo a Empoli) e Gianni Assirelli per la realizzazione e promozione della campagna di sensibilizzazione “Meri team-Alziamo il muro”

Sesta sezione: Premio giornalistico Antonio Bassi

Marco Mainardi: giornalista sportivo che ha scritto il libro “USE una storia lunga 100 anni”.

Menzioni speciali: Alberto Alderighi ex dirigente del USE BASKET scomparso a 81 anni lo scorso dicembre, ha dedicato 50 anni allo sport, Carlo Faraoni, scomparso nel 2022, grazie al suo archivio ha contribuito alla stesura del libro “Use una storia lunga 100 anni” e Niang Assane 22 anni scomparso per un malore lo scorso novembre, originario del Senegal ma nato e cresciuto a Ponte a Elsa, allenatore dei ragazzi dell'US Ponte a Elsa 2005.

PREMIO ‘UNA CITTÀ PER LO SPORT’ – Istituito nel 1996 con lo scopo di consegnare, in un’unica cerimonia alla presenza di rappresentanti delle società sportive e delle autorità locali, il giusto riconoscimento ad atleti e atlete e società che ogni anno si distinguono particolarmente per i risultati sportivi raggiunti. Nel 1997 il Premio è stato intitolato alla memoria di Albano Aramini, assessore allo sport e vicesindaco, e rappresenta, quindi, il massimo riconoscimento per lo sport empolese consegnato dall'amministrazione comunale. L'assegnazione del premio "Una città per lo sport - Albano Aramini" è decisa da un'apposita Commissione composta dai rappresentanti degli organi di informazione locale e da esponenti del mondo sportivo empolese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate