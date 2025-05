Giornata mondiale dell'asma, al Meyer open day con visite e spirometria gratuite per bambini

Il 6 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’Aou Meyer Irccs, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) parteciperà attivamente all’evento.

Valutazione pneumologica e spirometria. In questa occasione sarà offerta gratuitamente una breve valutazione e una spirometria ai bambini a partire dai 6 anni di età, non noti al servizio e fino a esaurimento posti e lo staff del Meyer sarà a disposizione per dare un primo inquadramento sulla salute respiratoria del bambino/a. A fine valutazione sarà rilasciato un piccolo gadget, gentilmente donato dalla Fondazione Meyer. La spirometria è un esame semplice e assolutamente indolore: al bambino viene chiesto di inspirare - cioè di riempire profondamente i polmoni d’aria – per poi espirare con forza per svuotarli del tutto. Ad aiutarlo, oltre al personale del Meyer, una simpatica applicazione che gli consente di vedere su schermo alcune animazioni che si muovono “a tempo” con il suo respiro. Questo esame è importante per valutare la funzionalità polmonare ed intercettare precocemente malattie respiratorie, come appunto l’asma bronchiale. Lo scorso anno, questa iniziativa ha permesso di fare, su 30 bambini inquadrati, 5 nuove diagnosi, che sono state subito prese in carico dalla Broncopneumologia del Meyer.

Come fare. Quest’anno l’evento si svolgerà in modalità open day, con accesso libero alla sala d’attesa della Broncopneumologia dalle ore 9 alle ore 18. I bambini dai 6 anni in su che afferiranno presso la Broncopneumologia (accompagnati possibilmente da un solo genitore per bambino) saranno indirizzati ad apposite postazioni per fare una breve valutazione della storia respiratoria e poi a seguire eseguiranno una spirometria.

Fonte: AOU Meyer IRCCS - Ufficio stampa

