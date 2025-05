In tanti a Botinaccio per il tradizionale pellegrinaggio del 1° maggio con il Cardinale Simoni

Anche quest’anno, accompagnati da un bel sole primaverile, ha avuto luogo il tradizionale momento di preghiera con la camminata di tanti fedeli della parrocchia di San Donato a Livizzano ai quali si sono uniti in tanti giunti dalla provincia di Firenze. I fedeli guidati dal parroco Don Cristian Meriggi si sono mossi a piedi dal confine di Montelupo Fiorentino raggiungendo poi il convento di Santa Maria della Pace nel giorno dedicato a San Giuseppe lavoratore, festa istituita dal Santo Padre Pio XII nel 1955. Per l’occasione è giunto al convento di Botinaccio il Cardinale Ernest Simoni che è stato accolto da un grande concorso di popolo, dai sacerdoti e da suor Lauretana carmelitana custode del convento e dai Cavalieri della Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria che, nel rivedere il porporato di ritorno da Roma dopo il funerale del Santo Padre Francesco, lo hanno salutato con uno scrosciante e caloroso applauso.

Il presule ha poi presieduto la Santa Messa all’interno della chiesa dove è costudita l’antica effige della "Madonna della Pace". Durante la Santa Messa, ai piedi della Santissima Madonna sono stati ricordati nella preghiera ed affidati alla protezione di San Giuseppe artigiano, padre putativo di Gesù e custode della sacra famiglia, i tanti uomini e donne in cerca di un’occupazione e coloro che durante il lavoro hanno perso la loro vita. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che con il loro aiuto hanno reso possibile questa bellissima giornata di preghiera e ritiro spirituale. Un grazie particolare al personale del Polizia Municipale Unione dei Comuni Empolese Valdelsa comando Montelupo Fiorentino e Montespertoli, i quali con il loro servizio hanno fatto sì che la manifestazione si svolgesse in sicurezza per tutti i partecipanti e gli utenti della strada. Grazie ai volontari parrocchiali, alla segreteria del Cardinale Simoni presso la Diocesi di Firenze e alla segreteria parrocchiale.

Il Cardinale, nel salutare i fedeli dopo la celebrazione, ha invitato tutti ad elevare al Signore preghiere di suffragio per l’anima del defunto Papa Francesco e per la Santa Chiesa affinché il sacro collegio cardinalizio, riunito in Vaticano, illuminato dallo Spirito Santo possa donare un nuovo successore alla "guida della barca" dell’apostolo Pietro, Vicario di Cristo sulla terra e pastore della chiesa universale. Nei prossimi giorni il venerato Cardinale Ernest Simoni, nel suo instancabile apostolato, si recherà alla Diocesi Ostuni dove, tra i tanti fedeli che l’aspettano con gioia, ci saranno anche i Cavalieri della Confraternita del Roseto Perpetuo della Diocesi stessa istituiti nel 1994 dall’allora parroco di San Donato a Livizzano Don Mario Boretti. Rientrando Sua Eminenza si recherà a Roma unendosi con la preghiera ai confratelli Cardinali che saranno nel conclave ed ove si tratterà fino all’elezione del nuovo sommo pontefice. La giornata si è conclusa con un momento conviviale ospitato all’interno dei giardini del convento.

Fonte: Ufficio stampa

