Manutenzione scolastica nel comune di Castelfranco: si parte dalla scuola di Orentano

È partita in queste settimane una serie di interventi di manutenzione sugli edifici scolastici del comune di Castelfranco di Sotto. Si tratta di lavori ordinari, ma fondamentali per mantenere in buone condizioni l'edilizia scolastica ed evitarne il deperimento. Il primo edificio su cui si sono concentrati i lavori è stata la scuola di Orentano, quella che ospita primaria e secondaria di primo grado, dove l'ufficio tecnico comunale ha predisposto alcuni interventi su letto. La copertura infatti durante il periodo invernale aveva evidenziato infiltrazioni di acqua piovana. Gli interventi hanno riguardato la parte del tetto in lamiera, dove alcune porzioni sono state sostituite e poi è stata fatta una revisione generale sui punti di giuntura. Qui è stata attuata un'impermeabilizzazione con siliconi e altri materiali specifici per questo tipo di interventi.

La parte invece più vecchia dell'edificio ha il tetto in laterizi. Anche qui la copertura è stata interamente revisionata e sono state sostituite alcune tegole che si erano rotte. Inoltre gli operai hanno fatto la pulizia delle canale e delle gronde.

Internamente invece è stato risistemato l'intonaco dove si erano evidenziati segni di infiltrazioni di acqua piovana nei controsoffitti. Qui è stato rifatto il rivestimento cementizio e ritinteggiato il soffitto.

"Sono lavori apparentemente di poco conto, ma invece sono state spese varie migliaia di euro per risistemare tutto il tetto” spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli. “Si tratta – continua l'assessore – di lavori importanti per il mantenimento del patrimonio edilizio delle nostre scuole. Se non si interviene in questi casi negli anni successivi poi ci troviamo a dover gestire criticità più importanti, inoltre c'è da sottolineare che questi edifici ospitano bambini e adolescenti e quindi è bene, anche per tutti gli aspetti legati alla sicurezza, che sia costantemente monitorati”.

Interventi di manutenzione e verifica delle copertura sono stati fatti anche sulle altre scuole, come ad esempio la scuola di piazza Mazzini nel capoluogo, dove anche qui durante il periodo invernale si erano evidenziate delle infiltrazioni di acqua piovana. Anche in questo caso sono state sostituite delle tegole e revisionato tutto il tetto.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

Notizie correlate