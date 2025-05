Via alle prenotazioni per "Leggenda" il festival della lettura e dell'ascolto

Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arriva alla sua ottava edizione e si terrà da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 a Empoli, nelle sue piazze, nei vicoli e nei chiostri che guarderanno alla torre incantata di Palazzo Leggenda, la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata il simbolo del Festival. Il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura e la media partnership con Rai Kids. Sono aperte le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso di Leggenda Festival, Sul sito del festival www.leggendafestival.it/programma/ è possibile scoprire e scaricare in pdf il ricco programma degli appuntamenti.

Per alcuni appuntamenti è prevista la prenotazione: bisogna cliccare su “Prenota Evento” e seguire le istruzioni su Eventbrite.

Se si incontrano difficoltà con la prenotazione, chiamare Palazzo Leggenda al numero 0571-757873 nei seguenti orari: martedì: 09.00-13.00; mercoledì: 14.00-19.00; giovedì: 09.00-13.00/14.00-19.00; venerdì: 14.00-19.00; sabato: 09.00-13.00/16.00-19.00

L’accesso ai luoghi del festival e tutti gli eventi in programma sono gratuiti.

Si consiglia di effettuare la prenotazione al più presto, i posti sono in via di esaurimento.

