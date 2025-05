Disposizioni per la viabilità in occasione del Leggenda Festival

Con l'arrivo del Leggenda Festival, in programma dal 9 all'11 maggio 2025, è stata disposta tramite l'ordinanza n. 186 del 2 maggio 2025 alcune disposizioni per la viabilità a Empoli.

Su via Leonardo da Vinci, dalle 6 del 5 maggio alle 20 del 6 maggio, nel tratto dall’intersezione con via dei Neri all’intersezione con via Cavour, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, per tutti i tipi di veicolo, eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività sopra citata.

Per piazza della Vittoria, dalle 6 alle 20 del 7 maggio 2025, nel tratto dall’intersezione con via del Giglio all’intersezione con via Paladini, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, per tutti i tipi di veicolo, eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività sopra citata.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punito ai sensi del vigente Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate