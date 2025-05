Muore in incidente stradale Massimo Pignataro, ex comandante dei Carabinieri di Gambassi Terme

Tragedia questa sera sulle strade dell'Empolese Valdelsa. Un motociclista sessantenne è deceduto dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto intorno alle 17.30 a Gambassi terme, in via Varna. Nell’impatto, il conducente della moto è stato sbalzato a distanza ed è finito fuori dalla carreggiata nella scarpata dentro un canale di scolo ed un pozzo dove convogliano le acque piovane. I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno posizionato una scala per consentire al medico di scendere in sicurezza constatando il decesso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. L'uomo purtroppo è morto sul posto. La salma si trova ora a medicina legale. La polizia municipale sta ricostruendo le dinamiche dell'incidente. Anche una seconda persona sarebbe rimasta ferita.

La vittima è l'ex comandante dei carabinieri di Gambassi Terme

La vittima è Massimo Pignataro, ex Luogotenente dei Carabinieri della Compagnia di Empoli in pensione. L'uomo è stato comandante della stazione di Gambassi Terme fino al 2022. Nel 2003 fu premiato con un encomio speciale per una operazione antidroga con 33 arresti in occasione della tradizionale cerimonia per l' anniversario della fondazione dell'Arma.

La redazione di gonews.it esprime le sue condoglianze all'Arma e alla famiglia Pignataro per la perdita.

