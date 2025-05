Nasce a Montelupo Fiorentino il Tavolo della Comunità Educante: un’alleanza per il futuro dei giovani

La Giunta Comunale di Montelupo Fiorentino ha istituito ufficialmente il Tavolo della Comunità Educante, un nuovo strumento di lavoro condiviso che riunisce realtà scolastiche, sociali, associative e culturali del territorio con l’obiettivo di sostenere in modo più efficace le giovani generazioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di rafforzare il sistema delle politiche giovanili già attivo in città, con azioni come il Centro Giovani, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e il Tavolo di prevenzione del disagio giovanile. In risposta alle trasformazioni sociali e ai segnali di difficoltà emersi anche a livello locale, si è deciso di ampliare e strutturare ulteriormente la rete degli attori coinvolti nell’educazione e nella crescita dei ragazzi.

Il concetto di "Comunità Educante", teorizzato dal sociologo Max Weber fin dal secolo scorso, affonda le sue radici nel Rapporto Faure dell'UNESCO nel 1972, e viene recepito in Italia già a partire dall'emanazione dei decreti delegati del 1974. Esso si basa sull’idea che l’educazione non sia competenza esclusiva della scuola, ma responsabilità anche condivisa tra famiglie, istituzioni, associazioni e cittadini, accomunati da un senso di appartenenza. In quest’ottica, il Tavolo si propone come spazio permanente di ascolto, confronto e progettazione comune, in grado di rispondere in maniera integrata e proattiva alle sfide educative attuali.

Hanno già aderito al Tavolo 15 soggetti del territorio, tra cui scuole, associazioni sportive, culturali e di volontariato, comitati genitori e realtà del terzo settore. Tra questi: l’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, il Comitato Genitori Genimon, la Cooperativa Sociale Indaco, Auser, ANPI, la Pubblica Assistenza e la Misericordia di Montelupo Fiorentino.

«Con il Tavolo della Comunità Educante – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili – costruiamo una rete stabile tra chi, ogni giorno, è in contatto con i giovani e può contribuire attivamente alla loro crescita. È un passo importante verso una comunità che educa, sostiene e si prende cura delle nuove generazioni. E' auspicabile una società che parta dall'ascolro dei giovani: CON loro e non solo PER loro».

Tra le finalità principali del gruppo di lavoro: promuovere l’ascolto e la conoscenza dei bisogni giovanili, monitorare situazioni di disagio, condividere competenze, progettare azioni comuni e offrire opportunità formative e culturali coordinate.

Non a caso la riunione propedeutica all’istituzione del tavolo si è tenuta proprio in occasione della presentazione degli esiti dell’indagine commissionata dall’amministrazione comunale sui giovani di Montelupo e alla presentazione delle future attività che saranno avviate in questo ambito.

Dagli interventi degli operatori di strada, alla revisione della manifestazione Fool Park; dall’avvio di un nuovo modello per il centro giovani, a iniziative di approfondimento come la prossima in programma il 5 giugno: la presentazione del libro “Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti” di Marco Rovelli, cantautore, narratore, saggista, che subito dopo la presentazione, offrirà al pubblico del MMAB un concerto live in solo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

