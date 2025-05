Nel Chianti il "guerrilla marketing" di Alia contro l'abbandono dei rifiuti: "Serve l'impegno di tutti"

Il Chianti fiorentino è al centro in questi giorni di interventi di guerrilla marketing promossi da Alia Multiutility, in collaborazione con i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti. La campagna, lanciata da Alia alla fine del 2024 su tutto il territorio servito, approda ora sulle celebri colline del Chianti con un approccio creativo, pensato per mantenere alta l'attenzione sul tema dell'abbandono dei rifiuti e sul rispetto delle regole della raccolta differenziata. La corretta gestione dei rifiuti è un tema cruciale: i comportamenti incivili comportano costi per la collettività stimati in circa 20 milioni di euro l'anno. Per questo, anche in territori che registrano risultati di eccellenza, come i Comuni coinvolti – che superano il 65% di raccolta differenziata, con punte oltre l'80% in alcune frazioni – è fondamentale rafforzare la consapevolezza e la collaborazione di tutti. Infatti, anche nei contesti più virtuosi, l'abbandono dei rifiuti e gli errati conferimenti continuano a rappresentare una sfida concreta, con ricadute sull’ambiente, sui costi e sul decoro urbano.

Nel centro storico di San Casciano, nel cuore del cosiddetto ‘salotto buono’, gli ispettori ambientali hanno rinvenuto un sacco nero di rifiuti indifferenziati all'ingresso del paese, oltre a sacchetti abbandonati vicino ai cestini pubblici. Durante l’ispezione sono stati riscontrati abbandoni anche in viale Corsini e via IV Novembre. Su questi rifiuti è stato applicato un vistoso adesivo giallo e nero con il messaggio ‘Ritiro in corso. Lasciato da un incivile!’, per stimolare una riflessione immediata nei cittadini. Situazioni analoghe sono emerse a Barberino Tavarnelle, dove un sacco contenente rifiuti non differenziati è stato trovato nei pressi di Porta Senese, nel centro storico, e un altro lungo via Cassia, una delle principali arterie di passaggio. Inoltre, in località Montagliari, nel comune di Greve in Chianti gli ispettori hanno rinvenuto abbandonati a bordo strada alcuni rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) tra cui un forno a microonde, una stufetta, un computer ed una tastiera, pannelli di mobili ed ingombranti vari, oltre a sacchi neri con rifiuti raccolti in maniera non differenziata.

Le azioni di guerrilla marketing sono state realizzate alla presenza dei referenti delle amministrazioni comunali e delle associazioni locali, e rappresentano l’aspetto più provocatorio della campagna, che è affiancata da strumenti informativi e di supporto per i cittadini. Tra questi, Aliapp: l’app gratuita per dispositivi iOS e Android, che consente di segnalare rifiuti abbandonati, prenotare il ritiro degli ingombranti, consultare i calendari di raccolta porta a porta, individuare i punti di raccolta più vicini, richiedere servizi commerciali e molto altro.

"Il nostro obiettivo – commenta il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra – è mantenere alta l’attenzione, facendo leva sull’orgoglio civico di comunità già fortemente impegnate nella sostenibilità, ma dove è ancora necessario contrastare con decisione quei comportamenti che compromettono l’impegno della maggioranza. Quando vediamo per strada rifiuti abbandonati, dobbiamo sempre ricordare che quei rifiuti si trovano lì per colpa di chi non vuole bene alle nostre città; per questo – conclude - serve un impegno collettivo per scoraggiare comportamenti sbagliati, utilizzando Aliapp per segnalare abbandoni e permetterne una gestione efficace".

"Un ambiente pulito è un territorio più vivibile per tutti", dichiarano i sindaci dei tre Comuni coinvolti, Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli. "Se ognuno applica nella quotidianità i principi della cultura sostenibile e fa la propria parte, differenziando e conferendo correttamente, la qualità della vita migliora per l’intera collettività con importanti benefici economici, oltre che ambientali. Quando ci si unisce per rafforzare un obiettivo comune che tende a diffondere azioni virtuose, si mette in campo un’azione culturale che promuove inclusività e solidarietà. Da anni ci occupiamo del fenomeno degli abbandoni potenziando tutti gli strumenti a nostra disposizione per fermare l’inciviltà di chi sporca e si libera dei rifiuti in modo selvaggio deturpando la bellezza e la salute del territorio. Stiamo utilizzando, ad esempio, telecamere mobili e fototrappole collocate nelle aree più critiche, abbiamo intensificato anche i controlli con una serie di interventi capillari e diffusi grazie al supporto degli ispettori ambientali di Alia e in stretta collaborazione con il gestore e gli agenti della Polizia locale che, in base ad una riorganizzazione del servizio recentemente attuata, operano con lo specifico compito di controllare, monitorare e risalire all’identità dei trasgressori".

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa