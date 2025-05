Al via la nuova stagione sui banchi del Mercatale in Empoli tra sapori e qualità

Nuova stagione, tante eccellenze del territorio da gustare al 'Mercatale in Empoli' Quando? Domani, sabato 3 maggio 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini.

In bella mostra la qualità del parmigiano reggiano della cooperativa agricola del Frignano, l'azienda agricola Belvedere di Castelfiorentino porterà pasta, farine di grano antico e olio extravergine di oliva; la macelleria marco sarà presente con la sua varietà di salumi, di carne come vitello, maiale, pollo e coniglio; il Chianti classico olio extravergine di oliva di San Pierino.

E ancora, l’azienda agricola fattoria Fiore di San Miniato con il miele; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi; si prosegue con l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi; La Contadina delizierà buongustai e con formaggi caprini.

Il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e infine, le verdure di stagione dell’azienda agricola Luigina d'Ercole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate