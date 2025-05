Oltre 9 milioni di euro al Consorzio di Bonifica dal Piano di mitigazione del rischio idrogeologico

Si è concluso con l’ordinanza commissariale n. 38 dello scorso 10 aprile a firma del Presidente della Regione, Eugenio Giani, l’iter che ha visto suddividere la quota assegnata alla Toscana, pari ad euro 88.813.609, in un elenco di 25 interventi ammessi a finanziamento, con risorse di bilancio 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per cui i Presidenti di Regione sono i commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Nell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento con risorse 2024, anche 4 interventi affidati all’attuazione del Consorzio di Bonifica per un totale di 9,95 milioni di euro La programmazione delle risorse relative all’annualità 2024 vede dunque assegnare definitivamente al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno l’attuazione di 4 importanti interventi:

LASTRA A SIGNA, MONTELUPO FIORENTINO E MONTESPERTOLI – Sistema di laminazione e riqualificazione del T. Pesa – primo stralcio – lotto B, nei comuni di Lastra A Signa, Montelupo Fiorentino e Montespertoli, già in fase di progetto definitivo per un valore complessivo di 2,75 milioni di euro.

POGGIBONSI – Intervento integrato di mitigazione del rischio idraulico e di valorizzazione ecosistemica nel T. Staggia a Poggibonsi (SI), in fase di studio preliminare per 2,5 milioni di euro.

CALENZANO – Primo lotto del Lotto 2, Stralcio 5, Sottostralcio C, degli interventi urgenti sul T. Marina e verifiche di sottobacino, progetto definitivo da 2,7 milioni di euro in comune di Calenzano (FI).

QUARRATA – Sistemazione delle acque basse e ringrosso argine Ombrone alla Querciola a Quarrata (PT), in progettazione di fattibilità tecnico-economica per 2 milioni di euro.

A questo, di interesse per il comprensorio del Medio Valdarno, si aggiunge la rimozione del tratto tombato nella porzione terminale del Fosso delle Fonti (MV35338) per cui è stato individuato come ente attuatore il Comune di Bagno a Ripoli per un importo di 350 mila euro.

“L’arrivo di finanziamenti di fiscalità generale per l’attuazione di importanti interventi straordinari e nuove opere di mitigazione del rischio idraulico è un’ottima notizia per il Consorzio di Bonifica e per i territori interessati – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica, Paolo Masetti – Il nostro ente si afferma ancora una volta una struttura fondamentale non solo per la manutenzione ordinaria, continua e costante grazie alle risorse del contributo di bonifica, ma anche per la ricerca di soluzioni e la realizzazione concreta delle progettazioni più complesse in grado di aumentare la sicurezza idraulica sui corsi d’acqua del nostro Reticolo Idrografico di Gestione”.

Fonte: Ufficio Stampa

