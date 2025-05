Open day Misericordia di Empoli al parco di Serravalle: tra stand, attività e divertimento per tutti

Un’intera giornata dedicata al mondo Misericordia, ai suoi tanti servizi e attività a favore della comunità: un open day per raccontarsi a tutto tondo e divertirsi insieme. L’appuntamento è per sabato 10 maggio 2025, dalla 10 alle 18, nella verde cornice del parco di Serravalle a Empoli.

La Misericordia di Empoli vuole condividere la propria storia con i cittadini empolesi, e non solo, per questo ha scelto di dedicare una intera giornata alla divulgazione e alla testimonianza per presentare e raccontare le varie aree in cui opera. Al parco di Serravalle di Empoli saranno allestiti dei point informativi uno per ogni area: sanitaria, sociale, protezione civile, formazione e ambulatori, con possibilità di ricevere informazioni, parlare direttamente con i volontari che prestano servizio, e curiosare tra i mezzi e gli strumenti che sono utilizzati negli interventi. Inoltre sono in programma attività e giochi per adulti, ragazzi e ragazze di ogni età oltre a bambine e bambini, per approfondire le varie tematiche in campo.

Nell’area dedicata alla formazione, dalle 10 alle 12.30, si terrà un corso gratuito di disostruzione pediatrica (iscrizione su misericordia.empoli.fi.it/formazione). Questo evento formativo, come gli altri organizzati durante l'anno, è pensato per fornire ai genitori, agli educatori e a tutta la comunità, le competenze necessarie per gestire prontamente situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace. Sarà poi possibile avere una panoramica sui corsi in programma, e iscriversi anche al nuovo corso gratuito per soccorritori di livello base che prenderà il via il prossimo 19 maggio.

Inoltre durante l'evento sarà allestito l’ambulatorio mobile della Misericordia di Empoli, con il personale sanitario degli Ambulatori Medici disponibile per offrire consulenze mediche e screening gratuiti. Come ogni anno maggio, il momento in cui iniziamo a esporci più frequentemente al sole, è il mese dedicato a sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione del melanoma. Quest’anno le iniziative si sposteranno all’interno dell’Open Day: nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, sarà possibile sottoporsi a screening e visite dermatologiche gratuite.

L’open day della Misericordia di Empoli sarà utile per far conoscere ai cittadini ciò che l’Arciconfraternita mette in campo per la comunità ogni giorno, ma non mancheranno momenti di divertimento con attività ludiche per tutti, con giochi e attività coinvolgenti. Sarà possibile, inoltre, scoprire come diventare volontari per contribuire concretamente alle attività o come aderire alla campagna soci.

“La Misericordia è da sempre aperta e al servizio di tutta la cittadinanza – sottolinea il Provveditore della Misericordia di Empoli, Gionata Fatichenti – e siamo felici di organizzare questo Open Day nel cuore verde della nostra città. Un luogo ideale per una giornata di condivisione, incontro, racconto e svago. Sarà un’occasione preziosa per far conoscere i nostri servizi, incontrare chi già ci conosce e chi, magari, ha usufruito di alcune attività, senza sapere quanto altro possiamo offrire. Il nostro invito è aperto a tutti, vi aspettiamo sabato 10 maggio al parco di Serravalle a Empoli”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate