Cambiano gli orari della Ztl a San Miniato: "Entro l'estate contiamo di riaprire parte del Cencione"

Dal 2 maggio cambiano gli orari di attivazione della Ztl in centro storico a San Miniato. Entra infatti in vigore l'orario estivo, che sarà attivo fino al 30 settembre, e che vedrà i varchi attivi nei giorni feriali dalle 21.00 alle 5.00, e nei festivi dalle 16.00 alle 5.00 (zona A), mentre dal 20 giugno al 31 luglio saranno attivi anche tutti i giorni (feriali e festivi) dalle 21.00 alle 1.00, nella zona B (dopo le ore 1.00 resta attiva la Ztl fino alle 5.00 nelle strade comprese nella Zona A). La zona A comprende via IV Novembre, via Guicciardini (nel tratto compreso tra l’intersezione con Costa SS. Cosma e Damiano e via IV Novembre), via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, mentre la zona B comprende Corso Garibaldi (dall’intersezione con Piazza Alighieri, viale XXIV maggio a via Conti), viale XXIV maggio, via Don Minzoni (dall’intersezione con Piazza San Francesco a viale XXIV maggio), Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza Mazzini, via Rondoni e via De’ Mangiadori.

"Si apre la stagione estiva con la zona a traffico limitato e, come già sperimentato l'anno scorso, abbiamo previsto turni serali per gli agenti di Polizia Municipale - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. In questi mesi, anche a causa dei lavori impattanti in piazza del Popolo e via Conti, e per gli eventi calamitosi che hanno inibito l'accesso al parcheggio del Cencione, abbiamo svolto alcuni incontri con cittadini e commercianti, per cercare soluzioni condivise sulle aree di sosta, che possano aiutare chi vive e lavora in centro storico e contenere il fenomeno della sosta selvaggia. Prima dell'estate contiamo di riaprire una porzione del parcheggio di Fonti alle Fate, in sicurezza, in modo che i visitatori ma anche i frequentatori, possano tornare in centro storico senza più questi disagi. Con i mesi estivi, quando si intensificano manifestazioni ed eventi e l'affluenza in centro storico incrementa, strumenti come i varchi ci aiutano a gestire le criticità, come abbiamo riscontrato nelle estati scorse - e concludono -. La Ztl è un progetto nato dalla necessità di gestire alcune difficoltà e di rendere più fruibile il centro, tenendo conto della sua conformazione e ci ha dimostrato di avere un impatto positivo sulle situazioni che l'amministrazione voleva risolvere".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

