Parcheggi insufficienti nel centro storico di San Miniato: Guazzini (Gruppo Misto) interpella il sindaco

Con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, che incrementano il flusso turistico, il centro storico di San Miniato sta vivendo una stagione particolarmente vivace. Tuttavia, la carenza di parcheggi, accentuata dai lavori di riqualificazione e dalle difficoltà causate dagli eventi meteo, sta creando non pochi disagi, sia per gli avventori che per i residenti.

Alla luce di questi problemi, la Consigliera Comunale Manola Guazzini (Gruppo Misto) solleva una serie di interrogativi sull'ampliamento e la gestione dei parcheggi, chiedendo chiarimenti all’Amministrazione Comunale su come affrontare questa situazione e migliorare la fruibilità del centro storico:

CONSIDERATO CHE

-il centro storico dal mese di gennaio di quest’anno è interessato dai lavori di riqualificazione di Piazza del Popolo e di Via A. Conti, che stanno creando importanti disagi alla circolazione, hanno ridotto i parcheggi che solo in parte sono stati recuperati in Piazza Dante e Corso Garibaldi;

-gli eventi metereologici di fine gennaio e di metà febbraio, a causa dei problemi idrogeologici che hanno interessato un tratto della rupe settentrionale in prossimità dei Giardini Bucalossi, hanno interdetto completamente l’utilizzo del parcheggio del Cencione;

-risultano esserci state molte disdette di prenotazioni presso ristoranti ed alberghi durante le festività pasquali, provocando un danno economico ai relativi titolari, poiché gli avventori hanno avuto difficoltà a trovare parcheggio;

-la carenza di parcheggi nel centro storico crea problemi ai residenti e può rappresentare un disincentivo per turisti ed altri frequentatori a venire nel centro storico,

INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORA AL TURISMO PER SAPERE

1. Quando si prevede la riapertura completa o parziale del parcheggio del Cencione?

2. Quando si prevede l’inizio dei lavori per l’ampliamento del parcheggio del Cencione, dato

che nel Piano delle Opere Pubbliche la realizzazione di questa opera è prevista nelle

annualità 2025 e 2026;

3. Quando si prevede inoltre l’ampliamento del parcheggio in località Le Colline e quello di

Pancole, come scritto a pag.17 del Programma Elettorale del Sindaco;

4. Se l’Amministrazione Comunale intenda elaborare un “Piano dei Parcheggi” del centro

storico: in quali tempi e con quali modalità;

5. Se esistano parcheggi riservati ad alberghi: in che numero, in quale ubicazione e destinati a

quali strutture.

Notizie correlate