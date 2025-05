La fortuna ha bussato a Ponte a Egola: vinti 100mila euro con un Gratta e Vinci

Un inaspettato colpo di fortuna è arrivato a Ponte a Egola nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio. Intorno alle 9.00, un cliente della tabaccheria di via Diaz 66/A è entrato per usufruire dei servizi del negozio. Mai si sarebbe aspettato che da lì a poco sarebbe cambiata la sua giornata: dopo aver acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro della serie 'Ultra Numerissimi', il fortunato ha scoperto di aver centrato il terzo premio in palio, pari a 100mila euro.

Una vincita improvvisa, tanto che il cliente, che ha scelto di rimanere anonimo, è rimasto incredulo. "È un nostro cliente abituale – racconta Claudio Di Graziano, titolare della tabaccheria –. Quando ha iniziato a grattare mi ha detto subito: ‘Qui c’è qualcosa di grosso’. Quando ha visto la cifra non ci poteva credere: abbiamo verificato al terminale, e sì, era tutto vero".

Nonostante l'emozione, il vincitore ha mantenuto la calma, cercando di non attirare l’attenzione. "Parlava a bassa voce, non voleva farsi sentire dagli altri clienti. Tant’è che nessuno, neanche gli altri clienti accanto, si è accorto di nulla", aggiunge Di Graziano.

Il premio sarà ritirato direttamente in banca, come previsto per importi di questa entità. "Gli auguro davvero il meglio" conclude il titolare.

Niccolò Banchi