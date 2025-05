Rapina aggravata in via Nazionale ad uno studente americano, due arresti

La scorsa notte a Firenze, in via Nazionale, la polizia ha arrestato in flagranza due cittadini marocchini di 24 e 23 anni per rapina aggravata in concorso ai danni di uno studente americano di 22 anni. Il giovane, in città per motivi di studio, è stato avvicinato da quattro persone, una delle quali gli ha strappato alcune collanine dal collo. Un amico della vittima ha subito chiamato il 112, permettendo l’intervento immediato della polizia, che ha fermato due dei responsabili. Gli altri due sono fuggiti con la refurtiva. Gli arrestati, già noti per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti, sono stati trattenuti in Questura in attesa del rito direttissimo.

